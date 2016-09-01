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第10版 法治
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·又到开学季 校园安全莫忽视
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又到开学季 校园安全莫忽视
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故意输错密码“挽回”11万余元
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图文：民警保证补偿损失终于劝住
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法治
2016.9.1 星期四
武汉中院披露两起校园意外伤害索赔案
又到开学季 校园安全莫忽视
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员王田甜 潘捷）今日迎来新学期开学，中小学生们重回学校。昨日，武汉中院公布两起校园意外伤害索赔案。法官提醒，注意校园里的人身安全，切勿打闹追逐，不做危险游戏。
案例一
课间推搡误伤同学
学校与过错方家长均担责
2013年11月，武昌区某小学五年级学生周某、闫某、李某一起玩耍，李某推了闫某一把，闫某向后倒地，恰好压在身后周某腿上，致周某左腿粉碎性骨折，法医鉴定为十级伤残。
2015年7月15日，周某将闫某、李某及其监护人、该小学一并诉至法院索赔。李某的母亲辩称，她承担了李某的住院费用1.5万元，学校也与她签了赔偿协议，后续费用赔偿应与其无关。
武昌区法院经审理认为，原被告均属限制民事行为能力人。闫某的倒地及周某的受伤是因为李某的行为所致，李某应承担主要民事赔偿责任。其母作为监护人，应当承担民事责任。
法官认为，学校应当承担与其管理不当的相应责任。李某及母亲承担损失赔偿的60%、学校承担40%。
对于李某及其母亲辩称与学校达成协议，不再另行赔偿的意见，法院认为民事被告之间的协议对外不具有法律效力，仍要承担赔偿责任。
2015年12月8日，武昌区法院一审判决李某及其母亲赔偿周某5.5万余元。该小学赔偿周某3.7万余元。
案例二
学生操场上嬉闹受伤
学校因管理缺陷判赔40%
鞠某及林某均系江汉区某小学六年级学生。2015年10月15日课外活动期间，鞠某、林某在操场玩耍，当时无老师看管。过程中，林某致鞠某摔倒受伤，经诊断为左肱骨骨折。
因双方对赔偿无法达成一致，今年3月8日，鞠某提起诉讼至江汉区法院。
小学辩称，学生之间玩闹是天性，学校不可能禁止学生玩闹。鞠某的受伤属意外事件，校方不应再承担责任。
江汉区法院经审理认为，事发时，鞠某及林某均属于限制行为能力人。林某在嬉闹期间导致鞠某受伤，应当承担赔偿责任，故林某父母应对鞠某的损失承担赔偿责任。
鞠某的身体损害发生在上学期间，当时无人对学生的行为进行规范和管理，因此该小学在管理方面存在缺陷，亦应承担相应的赔偿责任。法院确定林某父母对鞠某的损失承担30%的赔偿责任，该小学承担40%的赔偿责任。