查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节 ·又到开学季 校园安全莫忽视 ·故意输错密码“挽回”11万余元 ·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：买硬件送内容 TCL开启 · 又到开学季 校园安全莫忽视 · 故意输错密码“挽回”11万余元 · 图文：民警保证补偿损失终于劝住 10 法治 2016.9.1 星期四 广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节 楚天都市报讯 日前，市场调研机构中怡康公布了一组惊人的数据：2016年上半年，中国市场55英寸曲面电视零售额渗透率上升至24%，65英寸更高达43%。另据中怡康预测，中国市场曲面电视2016年销量预计将达到230万台，2017年将有望突破400万台。

据了解，在市场与消费者两方面持续发酵下，推动曲面电视成为市场最大的“风口”。行业亟待领跑企业率先发力，打破曲面普及的最后一公里。

借助集团成立35周年庆之际，TCL在全国发起“9.9曲面狂欢节”，为打破这最后一公里，挥出至强一刀。据悉，本次活动时间为9月9日至18日，TCL投入上亿元，以买硬件送内容为核心，三重钜惠步步为营，率先引领消费市场进入全民曲面时代。

重磅特惠一，买硬件送内容。TCL狂送35万份腾讯视频VIP内容包，活动期间凡购买QUHD量子点曲面电视C2、9.9mm超薄曲面电视C1、新品金刚观影王P2等指定机型的消费者，将免费获赠497元腾讯视频VIP资源大礼包。

重磅特惠二，曲面电视平面价。TCL曲面电视全面让利，部分机型价位与主流平面电视看齐，尤其是TCL两大爆款机型：48英寸、55英寸高色域曲面电视价格下探冰点。

重磅特惠三，TCL 35周年专属大礼。为与全民共庆35周年，TCL为广大消费者量身定制专属大礼，包括可通过幸运大转盘参与抽奖，即有机会获得最高350元大奖。

除此之外，公众还可以参与“TCL 35周年”创意H5大赛，获得第一名的参赛选手将得到8000元现金大奖。

此次曲面狂欢节，TCL还以品质无可挑剔的曲面杰作，回馈广大消费者。其中，不仅包括了QUHD量子点曲面电视C2，还有超薄曲面C1、双系统P1，为用户打造极致家庭影院体验。

观察人士指出，软硬结合是行业大势，此次TCL送出价值1.7亿的免费内容才是对消费者实实在在的让利。据了解，此次送出的35万份腾讯VIP内容，涵盖了价值199元的企鹅影院、99元鼎级剧场、199元腾讯体育的资源，让用户畅享海量免费优质资源。

目前，市场已经进入了“金九银十”中的九月旺季，更是消费者置换家电的大好时机。而TCL重磅打造曲面狂欢月可谓诚意爆表，无论是价格还是大礼都秒杀全行业。对于消费者而言，本次曲面狂欢节就是至佳的曲面电视购机时机，此时不入手，更待何时？





