广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节又到开学季 校园安全莫忽视故意输错密码“挽回”11万余元图文：民警保证补偿损失终于劝住老人
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 第10版 法治
·广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节
·又到开学季 校园安全莫忽视
·故意输错密码“挽回”11万余元
·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人
楚天都市报电子版
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10 法治 2016.9.1 星期四
广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节
    楚天都市报讯 日前，市场调研机构中怡康公布了一组惊人的数据：2016年上半年，中国市场55英寸曲面电视零售额渗透率上升至24%，65英寸更高达43%。另据中怡康预测，中国市场曲面电视2016年销量预计将达到230万台，2017年将有望突破400万台。
    据了解，在市场与消费者两方面持续发酵下，推动曲面电视成为市场最大的“风口”。行业亟待领跑企业率先发力，打破曲面普及的最后一公里。
    借助集团成立35周年庆之际，TCL在全国发起“9.9曲面狂欢节”，为打破这最后一公里，挥出至强一刀。据悉，本次活动时间为9月9日至18日，TCL投入上亿元，以买硬件送内容为核心，三重钜惠步步为营，率先引领消费市场进入全民曲面时代。
    重磅特惠一，买硬件送内容。TCL狂送35万份腾讯视频VIP内容包，活动期间凡购买QUHD量子点曲面电视C2、9.9mm超薄曲面电视C1、新品金刚观影王P2等指定机型的消费者，将免费获赠497元腾讯视频VIP资源大礼包。
    重磅特惠二，曲面电视平面价。TCL曲面电视全面让利，部分机型价位与主流平面电视看齐，尤其是TCL两大爆款机型：48英寸、55英寸高色域曲面电视价格下探冰点。
    重磅特惠三，TCL　35周年专属大礼。为与全民共庆35周年，TCL为广大消费者量身定制专属大礼，包括可通过幸运大转盘参与抽奖，即有机会获得最高350元大奖。
    除此之外，公众还可以参与“TCL　35周年”创意H5大赛，获得第一名的参赛选手将得到8000元现金大奖。
    此次曲面狂欢节，TCL还以品质无可挑剔的曲面杰作，回馈广大消费者。其中，不仅包括了QUHD量子点曲面电视C2，还有超薄曲面C1、双系统P1，为用户打造极致家庭影院体验。
    观察人士指出，软硬结合是行业大势，此次TCL送出价值1.7亿的免费内容才是对消费者实实在在的让利。据了解，此次送出的35万份腾讯VIP内容，涵盖了价值199元的企鹅影院、99元鼎级剧场、199元腾讯体育的资源，让用户畅享海量免费优质资源。
    目前，市场已经进入了“金九银十”中的九月旺季，更是消费者置换家电的大好时机。而TCL重磅打造曲面狂欢月可谓诚意爆表，无论是价格还是大礼都秒杀全行业。对于消费者而言，本次曲面狂欢节就是至佳的曲面电视购机时机，此时不入手，更待何时？


 