查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 福彩 ·“快3”8000万元派奖今日启动 ·广告 ·图文：双色球二等奖也能中出555万 ·梦想双色球活动完满收官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · “快3”8000万元派奖今日启 · 广告 · 图文：双色球二等奖也能中出55 · 梦想双色球活动完满收官 9 福彩 2016.9.1 星期四 梦想双色球活动完满收官 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员陈灏）8月29日，随着最后一批75位彩民被幸运抽中大奖，为期近两个月的“梦想双色球、开心大礼包”活动完满收官。

省福彩中心在今年7月6日组织开展了“梦想双色球，开心大礼包”活动，一直持续到8月28日。8月29日晚，该活动在省福彩中心开奖大厅进行了第8次抽奖。最终，有75位彩民被幸运抽中，分别获得不同的活动礼品。





