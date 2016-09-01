“快3”8000万元派奖今日启动广告图文：双色球二等奖也能中出555万梦想双色球活动完满收官
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 福彩
·“快3”8000万元派奖今日启动
·广告
·图文：双色球二等奖也能中出555万
·梦想双色球活动完满收官
楚天都市报电子版
----  
 
9 福彩 2016.9.1 星期四
梦想双色球活动完满收官
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员陈灏）8月29日，随着最后一批75位彩民被幸运抽中大奖，为期近两个月的“梦想双色球、开心大礼包”活动完满收官。
    省福彩中心在今年7月6日组织开展了“梦想双色球，开心大礼包”活动，一直持续到8月28日。8月29日晚，该活动在省福彩中心开奖大厅进行了第8次抽奖。最终，有75位彩民被幸运抽中，分别获得不同的活动礼品。


   