查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 福彩 ·“快3”8000万元派奖今日启动 ·广告 ·图文：双色球二等奖也能中出555万 ·梦想双色球活动完满收官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · “快3”8000万元派奖今日启 · 广告 · 图文：双色球二等奖也能中出55 · 梦想双色球活动完满收官 9 福彩 2016.9.1 星期四 “快3”8000万元派奖今日启动 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李洋 陈灏）今天起，福彩“快3”游戏正式启动8000万元派奖，返奖率直接飙升至66.67%。这是“快3”游戏今年第四次派奖，也是规模最大，派奖金额最高的一次派奖，

昨天下午，记者来到武汉市香港路的一家福彩投注站，店内外都贴上了“快3”游戏8000万元大派奖的海报。销售员周先生说，站点里的彩民一直都特别喜欢玩“快3”游戏。这次8000万的派奖活动相当给力，彩民们都迫不及待开始研究号码希望中奖了。

周先生告诉记者，店里多是喜欢按自己计划投注的老彩民，打法相对稳健，一般不倍投，即使倍投也不会超过50倍：“我总是劝大家要细水长流。派奖虽好，可还是要理性投注，量力而行。”

在汉阳的一家投注站里，正在研究“快3”中奖号码表的彩民林先生称，玩“快3”，玩的就是一种心情：“这个游戏有蛮强的互动性，工作之余玩上几注，既消遣娱乐了，还为公益奉献爱心，何乐而不为？”

据了解，此次8000万派奖运用“快3”游戏调节基金开展活动，选取“三同号单选”、“二同号单选”、“三不同号”三种子玩法，单注240元变288元、单注80元变96元、单注40元变48元，派奖返奖率直接飙升至66.67%。





