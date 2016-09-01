查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·图文：无人机助阵商圈应急演练 ·图文：青山区城管委立案调查 ·男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治 ·房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告 · 图文：无人机助阵商圈应急演练 · 图文：青山区城管委立案调查 · 男子轻轨站寻短见 民警及时送医 · 房主出门时忘关火 武昌一平房被 8 现场 2016.9.1 星期四 房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 萧颢）昨日，武昌余家头一平房突发火灾，现场瞬间浓烟滚滚，所幸未造成人员伤亡。事故疑因房主煮面时外出，忘记关火所致。

失火的是余家头怡景苑小区旁的一处平房。昨日上午近9点，楚天都市报记者现场看到，路边停了五辆消防车，消防水带沿着一排平房铺设到尽头，消防队员正紧急救火。起火的屋顶已被烧了一个大洞，现场浓烟滚滚。

街坊王先生介绍，早上8点左右，他发现平房门口的电线被烧得噼里啪啦响，于是赶紧拨打119报警。

武汉消防介绍，火灾发生后，徐东路和武丰两个消防中队紧急到场扑救。由于现场破旧衣服、棉絮等易燃物特别多，浓烟太大，给救火带来不小的难度。

上午10点，现场仍不断有烟冒出，好在明火已被扑灭。房主张先生介绍，早上他在煮面条时，中途出门看人修马路，没关煤气。

估计是面煮干了，引燃了家里的物品，还好当时家里没人，无人受伤。

目前，消防部门正对火灾原因作进一步调查。





