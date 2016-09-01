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房主出门时忘关火 武昌一平房被
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现场
2016.9.1 星期四
房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 萧颢）昨日，武昌余家头一平房突发火灾，现场瞬间浓烟滚滚，所幸未造成人员伤亡。事故疑因房主煮面时外出，忘记关火所致。
失火的是余家头怡景苑小区旁的一处平房。昨日上午近9点，楚天都市报记者现场看到，路边停了五辆消防车，消防水带沿着一排平房铺设到尽头，消防队员正紧急救火。起火的屋顶已被烧了一个大洞，现场浓烟滚滚。
街坊王先生介绍，早上8点左右，他发现平房门口的电线被烧得噼里啪啦响，于是赶紧拨打119报警。
武汉消防介绍，火灾发生后，徐东路和武丰两个消防中队紧急到场扑救。由于现场破旧衣服、棉絮等易燃物特别多，浓烟太大，给救火带来不小的难度。
上午10点，现场仍不断有烟冒出，好在明火已被扑灭。房主张先生介绍，早上他在煮面条时，中途出门看人修马路，没关煤气。
估计是面煮干了，引燃了家里的物品，还好当时家里没人，无人受伤。
目前，消防部门正对火灾原因作进一步调查。