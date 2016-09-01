查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·图文：无人机助阵商圈应急演练 ·图文：青山区城管委立案调查 ·男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治 ·房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告 · 图文：无人机助阵商圈应急演练 · 图文：青山区城管委立案调查 · 男子轻轨站寻短见 民警及时送医 · 房主出门时忘关火 武昌一平房被 8 现场 2016.9.1 星期四 男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员夏成龙 江维）男子打工没挣到钱，一时想不通，竟在轻轨站跳下步梯轻生，幸被民警送医抢救脱险。前日下午，硚口汉西一路轻轨站发生这一幕。

昨日下午，楚天都市报记者来到普爱医院古田院区，在急诊室找到这名男子。他神情憔悴，脸部有伤口，衣服上有部分血迹，说起话来有气无力。

男子自称姓张，今年53岁，汉川人，几年前到武汉做泥瓦工。因有时揽不到活，几年下来没赚到什么钱，自己也未成家，觉得生活没有意思。前日下午3时许，他一时想不开，独自来到汉西一路轻轨站，突然从约5米高的步行楼梯上跳下。

轻轨站民警称，他们接到乘客的报警电话后，迅速赶到现场，把张师傅送到附近医院抢救。

医护人员介绍，张师傅被送来时情绪十分激动，一直在念叨说要自杀，面部流血，身体裸露部位有多处伤口。医院随后为他做了止血、清创及头部包扎处理。经检查，张师傅胸部肋骨等多处骨折，需进一步观察治疗。

昨日，在工友和亲戚前来看望后，张师傅的心情已恢复平静。





