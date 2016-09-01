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 第8版 现场
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.1 星期四
男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪 通讯员夏成龙 江维）男子打工没挣到钱，一时想不通，竟在轻轨站跳下步梯轻生，幸被民警送医抢救脱险。前日下午，硚口汉西一路轻轨站发生这一幕。
    昨日下午，楚天都市报记者来到普爱医院古田院区，在急诊室找到这名男子。他神情憔悴，脸部有伤口，衣服上有部分血迹，说起话来有气无力。
    男子自称姓张，今年53岁，汉川人，几年前到武汉做泥瓦工。因有时揽不到活，几年下来没赚到什么钱，自己也未成家，觉得生活没有意思。前日下午3时许，他一时想不开，独自来到汉西一路轻轨站，突然从约5米高的步行楼梯上跳下。
    轻轨站民警称，他们接到乘客的报警电话后，迅速赶到现场，把张师傅送到附近医院抢救。
    医护人员介绍，张师傅被送来时情绪十分激动，一直在念叨说要自杀，面部流血，身体裸露部位有多处伤口。医院随后为他做了止血、清创及头部包扎处理。经检查，张师傅胸部肋骨等多处骨折，需进一步观察治疗。
    昨日，在工友和亲戚前来看望后，张师傅的心情已恢复平静。


   