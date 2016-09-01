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楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员黄红波 曾蜀）因粗放施工，昨日，青山区工人村路两次被漫溢的泥浆污染，过往车辆和行人叫苦不迭。青山区城管委及时清洗路面，并立案调查。

昨日凌晨5时许，城管人员巡查至工人村路丝茅墩段时，发现路面有泥浆，过往车辆碾压后，污染面积逐步扩大。经搜索，城管人员找到了肇事源头，是路边的一处施工工地。

施工人员介绍，这是个电力工程施工项目，需要从路面下方开凿一条通道至马路对面（即顶管施工）。由于地基比较坚硬，他们边开凿边灌水，形成的泥浆涌到了马路上。

技术人员介绍，顶管施工需要专门的泥浆收集池。此处施工时没有安置这个设施，导致泥浆漫至道路上。随后，城管人员协调环卫清洗车辆，将路面冲洗干净。

上午9时，施工方为抢进度继续施工，致使该路段再次出现泥浆漫路情况，过往车辆和行人叫苦不迭。城管人员现场目测，泥浆污染面积约2万平方米。

城管执法人员当即叫停施工，督促其另寻排放通道，并再次协调环卫清洗车来冲洗。截至昨日下午1时，污染路面才基本被清洗干净。

鉴于施工人员未透露其单位，青山区城管委已立案对此展开调查，施工方将面临10万元以内的处罚。





