查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·广告
·图文：无人机助阵商圈应急演练
·图文：青山区城管委立案调查
·男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治
·房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 家居
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 绽放20年“健康相伴”
第2版 : 要闻
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 深读
第4版 : 焦点
第5版 : 十七助贫困大学生
第6版 : 人物
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 福彩
·
广告
·
图文：无人机助阵商圈应急演练
·
图文：青山区城管委立案调查
·
男子轻轨站寻短见 民警及时送医
·
房主出门时忘关火 武昌一平房被
8
现场
2016.9.1 星期四
粗放施工泥浆漫溢 污染2万平方米道路
图文：青山区城管委立案调查
楚天都市报讯 图为：施工泥浆让工人村路变成一片泥潭
楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员黄红波 曾蜀）因粗放施工，昨日，青山区工人村路两次被漫溢的泥浆污染，过往车辆和行人叫苦不迭。青山区城管委及时清洗路面，并立案调查。
昨日凌晨5时许，城管人员巡查至工人村路丝茅墩段时，发现路面有泥浆，过往车辆碾压后，污染面积逐步扩大。经搜索，城管人员找到了肇事源头，是路边的一处施工工地。
施工人员介绍，这是个电力工程施工项目，需要从路面下方开凿一条通道至马路对面（即顶管施工）。由于地基比较坚硬，他们边开凿边灌水，形成的泥浆涌到了马路上。
技术人员介绍，顶管施工需要专门的泥浆收集池。此处施工时没有安置这个设施，导致泥浆漫至道路上。随后，城管人员协调环卫清洗车辆，将路面冲洗干净。
上午9时，施工方为抢进度继续施工，致使该路段再次出现泥浆漫路情况，过往车辆和行人叫苦不迭。城管人员现场目测，泥浆污染面积约2万平方米。
城管执法人员当即叫停施工，督促其另寻排放通道，并再次协调环卫清洗车来冲洗。截至昨日下午1时，污染路面才基本被清洗干净。
鉴于施工人员未透露其单位，青山区城管委已立案对此展开调查，施工方将面临10万元以内的处罚。