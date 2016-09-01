查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·图文：无人机助阵商圈应急演练 ·图文：青山区城管委立案调查 ·男子轻轨站寻短见 民警及时送医救治 ·房主出门时忘关火 武昌一平房被烧光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告 · 图文：无人机助阵商圈应急演练 · 图文：青山区城管委立案调查 · 男子轻轨站寻短见 民警及时送医 · 房主出门时忘关火 武昌一平房被 8 现场 2016.9.1 星期四 图文：无人机助阵商圈应急演练 特警武警2分钟驰援现场制服“歹徒” 楚天都市报讯 图为：特警、武警等共同制服“歹徒” 楚天都市报记者魏铼摄



楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员唐时杰 肖继如 实习生王小叶）2名“歹徒”投掷汽油瓶并持刀闹事，致使1名市民受伤，警方快速出动将两人制服……昨日，这一幕发生在汉口黄浦路某商圈附近，原来是江岸警方举行突发事件应急处置演练。

下午3点半，演练正式开始。两名“歹徒”出现在商圈里，一人手持汽油瓶，一人手持大刀，朝街头市民不断挥舞，致使一人“受伤”倒地。现场顿时一片混乱，市民大声求救四处逃窜。

江岸警方接警后，紧急调度周边警务站、派出所、特警、武警巡逻小组赶到现场，并调度无人机小组进行现场实时监控。2分钟后，特警和武警也先后赶来驰援，合力将“歹徒”控制。

据介绍，为提高应对突发事件处置能力，今年以来，江岸警方已先后在医院、商圈、学校等人流密集地举行了近50场演练。





