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 第8版 现场
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.1 星期四
图文：无人机助阵商圈应急演练
特警武警2分钟驰援现场制服“歹徒”
    楚天都市报讯 图为：特警、武警等共同制服“歹徒” 楚天都市报记者魏铼摄

    楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员唐时杰 肖继如 实习生王小叶）2名“歹徒”投掷汽油瓶并持刀闹事，致使1名市民受伤，警方快速出动将两人制服……昨日，这一幕发生在汉口黄浦路某商圈附近，原来是江岸警方举行突发事件应急处置演练。
    下午3点半，演练正式开始。两名“歹徒”出现在商圈里，一人手持汽油瓶，一人手持大刀，朝街头市民不断挥舞，致使一人“受伤”倒地。现场顿时一片混乱，市民大声求救四处逃窜。
    江岸警方接警后，紧急调度周边警务站、派出所、特警、武警巡逻小组赶到现场，并调度无人机小组进行现场实时监控。2分钟后，特警和武警也先后赶来驰援，合力将“歹徒”控制。
    据介绍，为提高应对突发事件处置能力，今年以来，江岸警方已先后在医院、商圈、学校等人流密集地举行了近50场演练。


   