查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：食品安全“考”出来 ·抓住牛鼻子 食品才有保障 ·莫让考核沦为纸面规定 ·微观点 ·校友家风传承催人奋进的力量 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：食品安全“考”出来 · 抓住牛鼻子 食品才有保障 · 莫让考核沦为纸面规定 · 微观点 · 校友家风传承催人奋进的力量 7 评论 2016.9.1 星期四 微观点 楚天都市报讯 现在银行间利率已到2%左右，是多年来较低水平，银行超额储备率也在上升，说明流动性并不短缺，短缺的是投资信心。

——全国人大常委会委员、财经委副主任委员吴晓灵

对学术不端行为，一些高校不是不能查，而是不想查、不愿查，对学术不端行为睁一只眼闭一只眼。

——《高等学校预防与处理学术不端行为办法》9月1日起在全国各高校正式施行。新华社昨日发表评论称，新的规章能否真正发威，关键在于高校是否拿出决心和魄力“敢于对自己开刀”

如果山东再不实行肉鸡福利屠宰，恐怕最受影响的，将是“肉鸡出口创汇”这个大问题。

——日前，山东省发布《肉鸡福利屠宰技术规范》，为肉鸡养殖产业制定“人性化”标准，但福利屠宰引发不少网友揶揄，《燕赵都市报》对此发表评论称，一些发达国家开展肉鸡福利屠宰技术研究和产业化应用较早，已形成了相应的标准和法规，山东此举，是一种与世界贸易接轨的必然举措

对落实去产能任务不力、进度迟缓甚至违规新增产能的地方和企业，要通报、约谈直至严肃问责，确保政策不折不扣地落实到位。

——曾为新中国钢铁工业发展立下功勋的包钢集团炼铁厂2号高炉8月31日开始拆除。新华社当天发表评论称，去产能应向“功勋高炉”看齐

现在很多中小学生虽然本身已经很优秀，但仍要参加辅导，这是因为现在学校教育不能回应教育多元化的诉求，所以从教育的角度考虑，教育改革成功的标志就是培训学校减少。

——近日，一家在线辅导机构发起了一场“百名学霸时间拍卖”活动，让一些名校学生拍卖时间，为“买主”提供一对一的在线辅导，其中最高成交价为200小时4万元。上海政法学院社会管理学院院长章友德表示，“学霸拍卖时间”是当下过度的“辅导热”的一个侧面





