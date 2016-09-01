图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点校友家风传承催人奋进的力量
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 第7版 评论
·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
·校友家风传承催人奋进的力量
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
微观点
    楚天都市报讯 现在银行间利率已到2%左右，是多年来较低水平，银行超额储备率也在上升，说明流动性并不短缺，短缺的是投资信心。
    ——全国人大常委会委员、财经委副主任委员吴晓灵
    对学术不端行为，一些高校不是不能查，而是不想查、不愿查，对学术不端行为睁一只眼闭一只眼。
    ——《高等学校预防与处理学术不端行为办法》9月1日起在全国各高校正式施行。新华社昨日发表评论称，新的规章能否真正发威，关键在于高校是否拿出决心和魄力“敢于对自己开刀”
    如果山东再不实行肉鸡福利屠宰，恐怕最受影响的，将是“肉鸡出口创汇”这个大问题。
    ——日前，山东省发布《肉鸡福利屠宰技术规范》，为肉鸡养殖产业制定“人性化”标准，但福利屠宰引发不少网友揶揄，《燕赵都市报》对此发表评论称，一些发达国家开展肉鸡福利屠宰技术研究和产业化应用较早，已形成了相应的标准和法规，山东此举，是一种与世界贸易接轨的必然举措
    对落实去产能任务不力、进度迟缓甚至违规新增产能的地方和企业，要通报、约谈直至严肃问责，确保政策不折不扣地落实到位。
    ——曾为新中国钢铁工业发展立下功勋的包钢集团炼铁厂2号高炉8月31日开始拆除。新华社当天发表评论称，去产能应向“功勋高炉”看齐
    现在很多中小学生虽然本身已经很优秀，但仍要参加辅导，这是因为现在学校教育不能回应教育多元化的诉求，所以从教育的角度考虑，教育改革成功的标志就是培训学校减少。
    ——近日，一家在线辅导机构发起了一场“百名学霸时间拍卖”活动，让一些名校学生拍卖时间，为“买主”提供一对一的在线辅导，其中最高成交价为200小时4万元。上海政法学院社会管理学院院长章友德表示，“学霸拍卖时间”是当下过度的“辅导热”的一个侧面


   