查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：食品安全“考”出来 ·抓住牛鼻子 食品才有保障 ·莫让考核沦为纸面规定 ·微观点 ·校友家风传承催人奋进的力量 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：食品安全“考”出来 · 抓住牛鼻子 食品才有保障 · 莫让考核沦为纸面规定 · 微观点 · 校友家风传承催人奋进的力量 7 评论 2016.9.1 星期四 莫让考核沦为纸面规定 楚天都市报讯 李松林



让考核发挥出应有效力，就要不遗余力，推进透明考核。过去，由于外部监督力量相对疲软，一些地方在落实食品安全责任的考核过程中，喜欢搞“关起门来考核”，致使“老好人考核”、“情面考核”等现象突出，稀释了考核的规范性和权威性，也让相关办法文件打了折、掉了色。此次《办法》颁布后，就要致力于推进透明考核，破除类似“注水考核”现象。

人民网发





