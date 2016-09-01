图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点校友家风传承催人奋进的力量
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·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
·校友家风传承催人奋进的力量
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
莫让考核沦为纸面规定
    楚天都市报讯 李松林

    让考核发挥出应有效力，就要不遗余力，推进透明考核。过去，由于外部监督力量相对疲软，一些地方在落实食品安全责任的考核过程中，喜欢搞“关起门来考核”，致使“老好人考核”、“情面考核”等现象突出，稀释了考核的规范性和权威性，也让相关办法文件打了折、掉了色。此次《办法》颁布后，就要致力于推进透明考核，破除类似“注水考核”现象。
人民网发


   