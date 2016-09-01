图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点校友家风传承催人奋进的力量
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 第7版 评论
·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
·校友家风传承催人奋进的力量
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
抓住牛鼻子 食品才有保障
    楚天都市报讯 唐华

    食品安全工作上存在的问题，很多都源于领导干部落实主体责任不力，导致所在部门组织纪律涣散，基层工作人员不作为、乱作为，对食品安全疏于监管，对危害食品安全的违法犯罪行为没有及时处理。因而，落实食品安全保护工作，要紧紧抓住落实主体责任这个“牛鼻子”，有奖有罚，倒逼领导干部抓好组织建设，固本强基。“一把手”重视了，管严了，一线“庸懒散浮拖”的问题就会得到有效遏制，对食品安全问题的重视也会真正从纸面落实到行动上。
新华网发


   