查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：食品安全“考”出来 ·抓住牛鼻子 食品才有保障 ·莫让考核沦为纸面规定 ·微观点 ·校友家风传承催人奋进的力量 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：食品安全“考”出来 · 抓住牛鼻子 食品才有保障 · 莫让考核沦为纸面规定 · 微观点 · 校友家风传承催人奋进的力量 7 评论 2016.9.1 星期四 抓住牛鼻子 食品才有保障 楚天都市报讯 唐华



食品安全工作上存在的问题，很多都源于领导干部落实主体责任不力，导致所在部门组织纪律涣散，基层工作人员不作为、乱作为，对食品安全疏于监管，对危害食品安全的违法犯罪行为没有及时处理。因而，落实食品安全保护工作，要紧紧抓住落实主体责任这个“牛鼻子”，有奖有罚，倒逼领导干部抓好组织建设，固本强基。“一把手”重视了，管严了，一线“庸懒散浮拖”的问题就会得到有效遏制，对食品安全问题的重视也会真正从纸面落实到行动上。

新华网发





