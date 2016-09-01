查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·图文：食品安全“考”出来 ·抓住牛鼻子 食品才有保障 ·莫让考核沦为纸面规定 ·微观点 ·校友家风传承催人奋进的力量 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：食品安全“考”出来 · 抓住牛鼻子 食品才有保障 · 莫让考核沦为纸面规定 · 微观点 · 校友家风传承催人奋进的力量 7 评论 2016.9.1 星期四 图文：食品安全“考”出来 楚天都市报讯 国务院办公厅日前印发了《食品安全工作评议考核办法》，明确今年起对省级政府的食品安全工作进行评议考核。考核主要从食品安全工作措施落实情况和食品安全状况两个方面，对食品安全组织领导、监督管理、能力建设、保障水平等责任落实情况进行评议考核。考核结果的具体应用将体现奖罚分明的原则，弄虚作假将被追责。（8月31日《京华时报》）



呵护舌尖上的安全，监管部门守土有责。此次出台《办法》的落点很直接，就是要更好地贯彻食品安全法，落实食品安全管理责任。新《食品安全法》之所以被称为“史上最严食品安全法”，就在于除了明确食品生产经营者的责任，还强化了监管者的责任——规定地方政府有食品安全考核、责任约谈等义务，进一步明确了属地政府负责的食品安全责任制。

要看到，当前纳入官员政绩考核的内容颇为丰富，比如环境保护、廉政建设、舆情工作、法治建设等等，以至于有人感叹，莫让政绩考核变成了“杂货筐”。其实，考核内容多并不是坏事，关键是如何让考核名副其实。以食品安全为例，如果不折不扣地落实考核机制，监管部门就一定会更敬业；如果考核不过关就按规定处理，相关官员就一定不敢乱来。

说到底，考核只是一种手段，让公众吃得安全、吃得放心才是终极目标。李克强总理说过，不论是污染状况、食品问题，还是治理和处置的效果，都要公开透明，让公众、媒体能够充分、有效地加以监督。为此，将考核过程和结果详细公开，唤醒公众的监督意识，考核就能更具含金量。一定程度上说，食品安全是“产”出来的，也是“管”出来的、“考”出来的。 王石川





