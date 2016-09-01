图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点校友家风传承催人奋进的力量
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·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
·校友家风传承催人奋进的力量
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
图文：食品安全“考”出来
    楚天都市报讯 国务院办公厅日前印发了《食品安全工作评议考核办法》，明确今年起对省级政府的食品安全工作进行评议考核。考核主要从食品安全工作措施落实情况和食品安全状况两个方面，对食品安全组织领导、监督管理、能力建设、保障水平等责任落实情况进行评议考核。考核结果的具体应用将体现奖罚分明的原则，弄虚作假将被追责。（8月31日《京华时报》）

    呵护舌尖上的安全，监管部门守土有责。此次出台《办法》的落点很直接，就是要更好地贯彻食品安全法，落实食品安全管理责任。新《食品安全法》之所以被称为“史上最严食品安全法”，就在于除了明确食品生产经营者的责任，还强化了监管者的责任——规定地方政府有食品安全考核、责任约谈等义务，进一步明确了属地政府负责的食品安全责任制。
    要看到，当前纳入官员政绩考核的内容颇为丰富，比如环境保护、廉政建设、舆情工作、法治建设等等，以至于有人感叹，莫让政绩考核变成了“杂货筐”。其实，考核内容多并不是坏事，关键是如何让考核名副其实。以食品安全为例，如果不折不扣地落实考核机制，监管部门就一定会更敬业；如果考核不过关就按规定处理，相关官员就一定不敢乱来。
    说到底，考核只是一种手段，让公众吃得安全、吃得放心才是终极目标。李克强总理说过，不论是污染状况、食品问题，还是治理和处置的效果，都要公开透明，让公众、媒体能够充分、有效地加以监督。为此，将考核过程和结果详细公开，唤醒公众的监督意识，考核就能更具含金量。一定程度上说，食品安全是“产”出来的，也是“管”出来的、“考”出来的。 王石川


   