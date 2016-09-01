图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点校友家风传承催人奋进的力量
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·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
·校友家风传承催人奋进的力量
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
校友家风传承催人奋进的力量
    楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄

    上大学啦，家住武汉的成煜报到入学了，惊奇地发现，他是家族中的第7个中南财经政法大学校友。（本报昨日报道）
    前几天，本报刚报道了祖孙三代横跨61年成为华科校友的奇事。来自江苏无锡的新生黄洁在80岁爷爷的陪同下，赴华中科技大学报到。她爷爷60年前就读于此，她伯父也是这所学校的高材生。“父进士，子进士，父子皆进士；婆夫人，媳夫人，婆媳皆夫人”，这副有点戏谑的对联，道出了自古就有的美好传承，也是一种愿望：书香门第，世代成才。
    28年后，父子同为扬州大学校友；父子时隔27年成北大校友，状元父亲培养出状元儿子；父子校友网罗珍贵史料为母校庆生……大家津津乐道这样的新闻，分享他人的喜悦，不仅是引为谈资与佳话，更可以从中观照内心，看到人生的方向与希望，对自己培养孩子，也是一种莫大的鼓舞。
    没有什么比教育更重要，望子成龙，是每一个家庭的追求。子承父业，不管是读书，还是别的，三百六十行，行行出状元。儿孙辈能接上一代的班，赶上或超过父辈努力一生所达到的高度，就是一种成功与欣慰。世代行医，世代为将，世代经商，世代行善，为世人所称道，就是这个理。江山代有人才出，这种代际传承，是事业得以继续，社会得以进步的推动力。
    我们的生活，正是靠一代代人的接力打拼，才有了日新月异的沧桑巨变。爷爷当年上学，在树下拉蚊帐睡觉，见证那个年代的百废俱兴；伯父上学时，宿舍楼有了电视机，可以看女排争冠，燃起振兴中华的满腔豪情；当年父辈上学，用扁担挑着行李坐长途车，如今自己坐着小汽车或地铁就到了。可以想见，待到自己成才，奉献平生所学之后，儿孙再进大学，又是一番美好光景。
    喜看祖孙成校友，喜看父子皆状元，这不仅是他人的成功，也是大家共同的幸福。校友家风传承催人奋进的力量。我们的生活，需要这种后继有人的传承，也会在这种传承中，变得更美好。


 