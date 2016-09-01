查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 人物 ·图文：特奥冠军获评武汉“时代楷模” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：特奥冠军获评武汉“时代楷 6 人物 2016.9.1 星期四 “唐氏宝宝”5岁才会走路 9年后成世界特奥会短跑冠军 图文：特奥冠军获评武汉“时代楷模” 楚天都市报讯 图为：跑步是邵东最引以为傲的项目

图为：邵东获得的多个证书和奖牌

图为：邵东对于绘画也有很大兴趣



楚天都市报记者郭文杰 通讯员胡晓蕾 摄影：楚天都市报记者曲严



今天是新学期开学首日，在武昌区培智中心学校的开学典礼上，八年级学生邵东将作为全校唯一学生代表上台发言。几天前，邵东获评武汉市第三季度“时代楷模——武汉精神践行者”。他是12名获奖者中唯一一位未成年人，也是最为特殊的一位。

今年15岁的邵东，是一位唐氏综合征患者，4岁时还不会走路。谁能想到，这个幼时连路都走不好的孩子，会站在世界特殊奥林匹克运动会的冠军领奖台上。



患先天疾病5岁才学会走路



昨日，在武昌区培智中心学校，虽然还没有开学，父亲邵爱堂已带着邵东早早地从老家仙桃赶回，做开学前的准备。“你好，老师说到四楼。”看到记者，邵东伸出4个手指，很礼貌的告知去四楼。15岁的他身高已有1.7米，体格很好，看上去非常阳光。

邵东被确诊为唐氏综合征（先天愚型综合征）是在3个月大时，那时他总是生病，父母带他去检查，结果被确诊为“唐氏宝宝”。这个消息如同晴天霹雳，令父母一时难以接受。周边人异样的眼光，也让父母一度感到很自卑，不敢带孩子出去。

不过，毕竟是自己的亲骨肉，邵爱堂夫妻俩很快接受了这个现实，并发誓要把孩子培养好。那时，邵爱堂还是一位军人，妻子在保险公司上班。为了全心全意照顾孩子，妻子辞了工作，邵爱堂也提前转业了。

唐氏综合征的孩子往往存在生长发育障碍、身体协调性差等问题，邵东直到4岁还不会走路。为了训练孩子走路，邵爱堂每天带着他坚持训练，一步一步、一天又一天，一有空还带他到康复中心训练。在5岁时，邵东终于能独自走路了。

转眼到了上学的年龄，由于当地没有好的特殊教育学校，邵爱堂便将邵东送到了武汉就读。然后，邵爱堂把小儿子送到亲戚家寄养，自己则把工作调到了武汉，并在学校附近租了间房，以便照顾生活无法自理的邵东。



艰苦训练特奥会斩获两金



都说上帝为你关上一扇门，也会为你打开一扇窗。虽然智力上不如正常孩子，但上学后邵东在音乐、绘画、运动等方面逐渐展现出天赋。尤其是在运动上，他多次在学校田径比赛中拿第一名。

老师雷方丽发现他这个特长后，决定在运动方面对他进行专门训练。2014年，邵东被学校选中，代表湖北参加第六届全国特奥会。经过一段时间的刻苦集训，邵东取得了一金两银的好成绩。“他夺得金牌的项目是垒球，唐氏孩子的关节都很硬，无法很好的弯曲，为此他练抛球就练了两个月。”雷方丽说，邵东这么小就很能吃苦，让她很受感动。

2015年6月，邵东入选中国代表团，将参加在洛杉矶举行的第十四届世界特奥会。比赛前要在北京集训一个月，为了让他能够生活自理，妈妈花了半年时间训练他，教他洗衣、叠被、洗漱。

在北京的集训非常辛苦，每天要训练5个小时，要跑将近1万米，但邵东还是咬牙坚持了下来，一句都没叫苦。后来，妈妈去北京看他，他才对着妈妈撒起娇：“妈妈，我跑不动了，你背背我吧。”“那你不去参加特奥会了吗？”妈妈假装生气地说。“我一定要去！我一定会拿个冠军回来。”邵东忙说不让背了。

到了洛杉矶后，邵东基本都是自己穿衣、洗漱、叠被，而不麻烦别人。对于当地的饮食不习惯，他就吃从国内带去的方便面。

预赛时，他的成绩一般，一度还有点沮丧。而在决赛前，爸爸给他打了电话，鼓励他要拿出最快的速度，把对手甩得远远的。爸爸的鼓励起了作用，决赛中邵东就像脱缰的野马，将其他选手远远地甩在了身后。最终，他获得100米和200米短跑两个项目的金牌。领奖台上，邵东骄傲地伸开双臂，露出了灿烂的笑容。在国内的父母知道后，流下了激动的眼泪。



希望将来找个工作孝敬爸妈



到现在，邵东在国内外的各项比赛中，共拿到了11块奖牌，其中7块金牌、4块银牌。这些奖牌，都被邵爱堂视作珍宝，经常拿出来向亲友展示，“儿子让我非常骄傲。”

如今，妻子在老家照顾小儿子，邵爱堂一个人在武汉照顾邵东。单位也很关照他，允许他每天只上半天班，方便照顾儿子。课余，邵爱堂通常带着儿子去跑步、打球，“我不希望他闷在屋里，希望他能多和社会接触，不要和社会脱节。”

渐渐长大的邵东，也体会到了父母的艰辛。在家他也会主动帮父母洗碗、倒垃圾，有好吃的好玩的，也会主动留给弟弟。而他除了喜欢跑步，还喜欢打羽毛球、剪纸、拼图、唱歌、跳舞。

记者问他将来有什么愿望，邵东腼腆地低下头，用不太清楚的发音说：“我想以后找个工作，养活自己，孝敬爸爸妈妈，让他们过上幸福的生活。”

“儿子能有这个想法，有这片孝心，我已经非常欣慰了。我对他没有别的要求，只要他开开心心地成长就好。”邵爱堂说。





