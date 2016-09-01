查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 十七助贫困大学生 ·图文：六天发放208.5万善款 新八人用行动诠释“最有爱” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：六天发放208.5万善款 5 十七助贫困大学生 2016.9.1 星期四 “慈善大使”喻有旺接连数日奔忙 只为抢在开学前发放助学金 图文：六天发放208.5万善款 新八人用行动诠释“最有爱” 楚天都市报讯 图为：给新洲北大清华学子发奖学金

图为：新八集团参加宣恩灾后重建座谈

图为：蕲春学子领助学金

图为：京山发放助学金合影留念

图为：天门发放助学金

图为：江夏发放助学金



每年9月开学前夕，往往是新八建设集团及公司慈善大使、党委副书记喻友旺和同事们最忙碌的时候，他们要抢在开学前，将募捐的数百万善款送到准备上大学的寒门学子手里。

一直以来，新八建设集团始终秉承“造最好质量的房子、做最有爱心的企业”的发展理念，努力打造“湖北第一、中国一流”的民营建筑企业，集团公

司现已累计向社会捐款达1.3亿多元，资助贫困大学生3万多名，公司先后获得“全国建筑业知名爱心企业”、“中国最具社会责任感企业”、“最具爱心的十大民营企业”等称号。

今年，新八建设集团的慈善助学暨捐资赈灾大会再次募集善款718万。开学前夕，本报记者跟随新八人前往新洲、宣恩、蕲春、京山、天门、江夏等地，见证了他们一笔笔善款的发放和使用，记录下新八建设集团遍布全省的爱心足迹。



第一站：新洲

35万奖励7名北大清华学子



8月11日，新八建设集团董事长刘先成、总经理赖松林、党委书记王国祥、纪委书记陈凯德、常务副总经理刘正喜、副总经理杨友明、副总经理兼工会主席夏双全等人一行，回到家乡新洲，拿出35万元奖励今年被清华大学、北京大学录取的7名高考学生。

活动仪式上，董事长刘先成说，新洲是建筑之乡，也是教育之乡，新八集团不会忽略任何一个家境贫寒的大学生，对成绩优秀的学生更要给予重奖。

据了解，这是新八建设集团第4次集中在新洲一中颁发这项奖学金。

2013年和2014年，新洲一中分别有6名学生考取清华、北大，新八建设集团均按每人5万元给予奖励。2015年，新洲一中有8名学生考取清华、北大，其中市理科第一名张栩铭获新八建设集团颁发的8.8万元奖学金，市理科第二名胡雨晴获得6.6万元，其他6名学生各获得5万元奖学金。

新八建设集团表示，今后凡是考取清华、北大的新洲学生，他们都会给予奖励。



第二站：宣恩

20万助灾后家庭子女上学



8月24日至25日，省住建厅副厅长黄祥国带领省住建厅援建组，以及新八集团、中建三局等湖北省建筑产业联盟9家副理事长单位，来到宣恩对口帮扶。

据介绍，今年入汛以来，宣恩先后遭受9次罕见特大暴雨洪涝灾害，截至目前，全县共有 4.4万户11.65万人次受灾，各种经济损失达3.6亿元，人民群众生产生活受到严重影响。

当日，作为省建筑产业联盟副理事长单位、全省唯一民营建筑企业代表，新八建设集团副总经理王国庆出席活动，并代表公司现场捐款20万元，用于帮扶支援宣恩县灾后重建、解决灾后困难家庭子女上学等。

王国庆表示，作为全国知名爱心企业，面对大灾大难，积极响应各级政府号召，投身抢险救灾、扶危济困，是新八人的责任和使命。



第三站：蕲春

43万帮百余寒门学子圆梦



8月25日，新八建设集团为蕲春百余寒门学子送助学金43万元，其中，喻友旺个人捐款10万元，新八集团青促会成员、华罗利置业公司董事长陈界东捐款10万元。

受助学生朱访，家住蕲春赤东镇竹瓦村。她的父亲是一名农民工，且有语言障碍，他起早贪黑在工地干活，也只能领到一点微薄的工资养家糊口。可朱访没有被家庭的困难打垮，一直都阳光自信，今年高考考上湖北中医药大学。她说自己能接受贫穷而不幸的家庭，能接受一切，因为总相信明天会更好。

虽遭遇不幸，但仍然阳光自信，喻友旺非常感动，当场表态：你上大学的费用我包了。

2013年以来，新八建设集团累计为蕲春贫困大学生捐款近200万元，还支持了该县两所小学的建设。



第四站：京山

30万为90名学生插上腾飞翅膀



8月26日，新八建的爱心之旅来到京山，喻友旺和杨友明、夏双全等共为90名寒门学子送去30万元助学金。

每位受助学生的家庭都有这样那样的不幸和困难。京山县孙桥镇的李金桥，今年考上湖北大学。年幼时，他的母亲就去世了。初中时，父亲又遇车祸去世，无依无靠的他，跟随家境并不好的姨妈一起生活。高中期间，每个月生活费400多元，姨妈省吃俭用总塞给他500多元钱，让他尽量吃好点。

喻友旺与李金桥等学生交流时说，贫穷并不可怕，要把这段经历当作人生的宝贵财富。他告诉大家，正是因为少时家贫，才努力奋斗改变命运，并且不断地帮助别人，20多年捐出近5000万元，让近万名贫困大学生得到帮助。



第五站：天门

40.5万温暖135名洪灾学生



8月27日，喻友旺和爱心企业家魏冬琴共同为天门灾区135名贫困学子送去40.5万元助学金。

今年天门遭受历史罕见的洪涝灾害，全市受灾人口89.91万人，直接经济损失34.2亿元。现在灾后重建工作正有条不紊地开展，但一批灾区的孩子却遇到迫在眉睫的问题——大学学费。

喻友旺一直关注着全省灾情，当他得知天门今年受灾特别严重时，表示将尽力资助天门灾区贫困学子，同时还邀请多次爱心助学的女企业家魏冬琴一起帮忙。

当天，喻友旺和魏冬琴赶到天门，两人最先拿出40.2万元帮助134名学生上学。捐赠结束后，魏冬琴女士发现一名家境困难的学生不在资助名单之列，额外又拿出3000元给予资助。



第六站：江夏·长阳

40万帮133名学生渡难关



8月31日，在江夏实验高中，喻友旺为江夏的100名贫困大学新生，现场发放30万元助学金。会上，喻友旺说，今年7月全省多地持续降雨，让老百姓蒙受了巨大损失，江夏受灾情况和自己老家新洲一样十分严重，他便暗自决定，要在江夏灾区的孩子们遇到困难时，尽力拉他们一把。受助学生周瑜以682分的优异成绩被北京大学录取，她的母亲腰椎严重受损，已失去劳动能力，全家仅靠父亲当搬运工艰难度日。今年暴雨，家中淹水多日，房屋部分塌陷，至今仍无钱维修。

周瑜说，喻总送来的3000元助学金无异于雪中送炭，她学业有成后，一定努力回馈社会。

此外，眼看着要开学了，因时间冲突无法赶往长阳，昨日喻友旺还安排专人，汇往长阳10万元钱，以资助当地的33名贫困生上学。



楚天都市报记者舒均 揭明玥 特约记者揭兴旺





