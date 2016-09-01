查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·武汉消防提醒：电动车火灾防控五招 ·10城区二套房首付提高至四成 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 武汉消防提醒：电动车火灾防控五 · 10城区二套房首付提高至四成 4 焦点 2016.9.1 星期四 武汉消防提醒：电动车火灾防控五招 楚天都市报讯 当前，电动车已成为市民主要的出行工具之一，电动车在给我们的生活带来便利的同时，也带来了不容忽视的安全隐患。据统计，2016年至今，武汉市已经发生多起电动车火灾，多数是在充电过程中。据消防专业人士介绍，电动车一旦着火，着火后90秒，温度便达到200℃，火势发展迅速且容易造成“火烧连营”的局面。在此，武汉市消防局结合电动车火灾发生特点，向电动车使用者归纳五条消防安全提醒，以供学习。

一、消费者在购买电动助力车时，要注意选择具有生产许可证、市场知名度较高、知名品牌的电动车，同时注意查看电动车是否具备欠压、过流保护功能和短路保护功能。

二、电动车在正常使用过程中，经常会出现各类故障，在维修过程中，要选择专业的维修机构或人员，不得擅自拆卸电气保护装置，确保电气线路和保护装置完好有效。

三、实行集中存放的场所，电动车和自行车分开存放，并按照规定配置消防设施和器材。城中村自建房集中存放电动车的房间设置简易自动喷水灭火系统，安装防火门，配备灭火器材。

四、电动车应停放在安全地点，不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处，不得占用消防车通道。

五、车辆充电时应尽量在室外进行，或将电池拆下单独充电。充电线路要选择合适的线径，线路敷设应固定安装，要加装短路和漏电保护装置。车辆充电应避免充电时间过长，应当按照说明书的规定进行充电，充电时间原则上不得超过10个小时。





