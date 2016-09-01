查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深读 ·广告 ·个人求助募捐须依托慈善组织 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告 · 个人求助募捐须依托慈善组织 3 深读 2016.9.1 星期四 《慈善法》今起实施 省民政厅厅长彭军释疑百姓之问 个人求助募捐须依托慈善组织 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈倩 通讯员张家翔 实习生陈有为



今日起，《中华人民共和国慈善法》正式实施。中华民族乐善好施、守望相助的优良传统，将在法律的规范与保障下发扬光大。《慈善法》明确了慈善活动的范围与定义，规范了慈善组织的资格与行为。什么人可以做慈善？什么样的组织可以公开募捐？个人遇到困难需要发起募捐应该怎么办……昨日，省民政厅厅长彭军结合《慈善法》，就百姓关心的热点问题进行了释疑。



个人需要募捐该怎么办

可与具备资格的慈善组织合作



近年来，“轻松筹”等众筹APP成为困难群众求助募捐的重要形式。《慈善法》实施后，当个人遇到困难时，应该如何通过募捐求助？

彭军说，不具备公开募捐资格的组织或个人需要开展慈善活动的，可以与具备公开募捐资格的慈善组织合作，由该慈善组织开展公开募捐并管理募集的款物，用于符合条件的受益对象。

此外，城乡社区（村）组织、单位可以在本社区（村）单位内部开展群众性的互助互济活动。慈善组织以外其他组织可以开展力所能及的慈善活动。但活动的内容、做法应当符合《慈善法》的要求。



什么组织可以公开募捐

依法登记满两年的慈善组织可申请



公开募捐是群众最熟悉的慈善活动方式，那么，什么样的组织才具备公开募捐资格？

彭军说，公开募捐是面向社会公众筹集慈善财产的行为，涉及社会公共秩序和公共利益。以前，我国只有公募基金会、红十字会、慈善会以及少量经批准的社会团体可以开展公开募捐活动，整体数量和所占比例较小，有效吸纳社会慈善资源较少。《慈善法》着眼于扩大公开募捐主体范围，建立了慈善组织公开募捐许可制度，明确规定“依法登记满两年的慈善组织，可以向民政部门申请公开募捐资格”。该规定打破了原有限制，将公开募捐权利平等地赋予了各类慈善组织。

彭军介绍，根据《慈善法》的规定，慈善组织开展公开募捐，可以采取设置募捐箱以及举办义演、义赛、义卖等传统募捐方式，和通过广播、电视、报刊、互联网等媒体发布募捐信息。省民政厅将依据国家制定的公开募捐资格申请认定程序、募捐方案的备案及信息公开办法和运用互联网募捐的有关规定等制度，制定实施细则。各级民政部门要加强对公开募捐活动的指导，确保公开募捐活动依法有序进行。

不具有公开募捐资格的慈善组织进行公开募捐等违规行为，民政部门可以给予警告、责令限期改正，并可对慈善组织以及责任人处以2万元以下罚款。



如何保证捐款用到实处

管理费用不得超过总支出10%



多年来，善款去向不明或被挪用、侵占的事件时有发生，损害了慈善主体的公信力。对于热心慈善事业的广大群众来说，他们最关心的是，自己的钱用到了哪里，是不是真的给了需要帮助的人？

彭军说，全省各级民政部门将严格执行《慈善法》相关规定，把保全慈善财产作为规范慈善活动的核心要素。慈善组织的财产应当根据章程和捐赠协议的规定，全部用于慈善目的，不得在发起人、捐赠人以及慈善组织成员中分配。慈善组织的重大投资方案应当经决策机构组成人员三分之二以上同意。政府资助的财产和捐赠协议约定不得投资的财产，不得用于投资。慈善组织的负责人和工作人员，不得在慈善组织投资的企业兼职或者领取报酬。慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的70%或者前三年收入平均数额的70%。除特殊情况外，年度管理费用不得超过当年总支出的10%。



慈善活动要受哪些约束

承诺捐赠人“搭白就要算数”



在慈善活动中，少数人的“诈捐”让老百姓深恶痛绝。对此，《慈善法》对慈善活动做出了约束和规范。

彭军说，捐赠人违反捐赠协议的，慈善组织可以要求他们交付；拒不交付的，可向法院申请支付令或者提起诉讼，依法保护慈善的合法权益。如果捐赠人因经济状况显著恶化，严重影响其生产经营和家庭生活的，向当地民政部门报告并向社会公开说明情况后，可以不再履行捐赠义务。慈善组织违反协议改变捐赠用途的，捐赠人有权要求改正；拒不改正的，捐赠人可向民政部门投诉或向法院提起诉讼。

县级以上人民政府要建立健全慈善信息统计和发布制度，建立统一的信息平台，及时向社会公开慈善信息。信息公开的内容包括：政府在慈善组织登记管理过程中获得的慈善信息；慈善组织的组织章程和决策、执行、监督机构成员信息、年度工作报告和财务报告等信息；慈善组织募捐情况和慈善项目实施情况等。



如何落实慈善优惠政策

省级层面已初步建立税费减免等制度



彭军说，完善和落实《慈善法》规定的优惠政策，既是激发全民参与慈善的关键，也是社会各界的期盼。当前，按照国家顶层设计，省级层面已经初步建立了公益性捐赠税前扣除和慈善组织所得税减免、进口税收减免等优惠政策制度体系。下一步，民政部门还将按照《慈善法》的规定，积极协调财税等有关部门落实慈善组织、慈善信托、慈善捐赠税收优惠政策，制定对扶贫济困救灾慈善活动的特殊优惠政策，落实捐赠人向慈善组织捐赠实物、有价证券、股权、知识产权等免征相关行政事业性费用的政策，鼓励捐赠人开展多种形式的捐赠。



民政部指定首批13家互联网募捐信息平台



《慈善法》要求，慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。

根据《慈善法》授权，经过由公益慈善专家、互联网专家、慈善组织代表、新闻媒体代表、捐赠人代表等组成的评审委员会评选，民政部日前公示了首批13家慈善组织互联网募捐信息平台。这意味着，只有这13家网络平台能够发布公开募捐信息。



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