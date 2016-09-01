查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省入选第三批自贸试验区 ·江城困难家庭大学新生可申请救助 ·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施 ·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车 ·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 我省入选第三批自贸试验区 · 江城困难家庭大学新生可申请救助 · 省公安厅:梳理执法过错案例 逐 · 图文：城管深夜行动查扣17辆超 · 出差顺道公款旅游江岸一干部受处 2 要闻 2016.9.1 星期四 出差顺道公款旅游江岸一干部受处分 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文洁 通讯员马庆刚 段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，江岸区在监督执纪中通过开展每月检查，形成党员干部“守纪律、讲规矩”的常态。截至8月底，该区查处违反八项规定精神案件26件，党纪政纪处分26人；针对其它问题问责68家单位，处理95人。

2014年，江岸区科技局安排干部王某某带队一行3人，参加在新疆克拉玛依市举办的某国际学术论坛。王某某等人参加为期3天的论坛会议后，王某某擅自决定改变公务行程，于当年9月6日到达伊宁市，到伊犁草场等景点游览。3人往返伊宁市产生的机票、餐费和住宿费共计3525元计入公务差旅费报销票据中予以报销。

据介绍，王某某最终被江岸区纪委给予党内严重警告处分，违纪款3525元上交财政。





