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·江城困难家庭大学新生可申请救助
·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施
·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车
·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
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出差顺道公款旅游江岸一干部受处
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要闻
2016.9.1 星期四
出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文洁 通讯员马庆刚 段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，江岸区在监督执纪中通过开展每月检查，形成党员干部“守纪律、讲规矩”的常态。截至8月底，该区查处违反八项规定精神案件26件，党纪政纪处分26人；针对其它问题问责68家单位，处理95人。
2014年，江岸区科技局安排干部王某某带队一行3人，参加在新疆克拉玛依市举办的某国际学术论坛。王某某等人参加为期3天的论坛会议后，王某某擅自决定改变公务行程，于当年9月6日到达伊宁市，到伊犁草场等景点游览。3人往返伊宁市产生的机票、餐费和住宿费共计3525元计入公务差旅费报销票据中予以报销。
据介绍，王某某最终被江岸区纪委给予党内严重警告处分，违纪款3525元上交财政。