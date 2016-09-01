我省入选第三批自贸试验区江城困难家庭大学新生可申请救助省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施图文：城管深夜行动查扣17辆超载车出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
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 第2版 要闻
·我省入选第三批自贸试验区
·江城困难家庭大学新生可申请救助
·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施
·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车
·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.1 星期四
出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文洁 通讯员马庆刚 段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，江岸区在监督执纪中通过开展每月检查，形成党员干部“守纪律、讲规矩”的常态。截至8月底，该区查处违反八项规定精神案件26件，党纪政纪处分26人；针对其它问题问责68家单位，处理95人。
    2014年，江岸区科技局安排干部王某某带队一行3人，参加在新疆克拉玛依市举办的某国际学术论坛。王某某等人参加为期3天的论坛会议后，王某某擅自决定改变公务行程，于当年9月6日到达伊宁市，到伊犁草场等景点游览。3人往返伊宁市产生的机票、餐费和住宿费共计3525元计入公务差旅费报销票据中予以报销。
    据介绍，王某某最终被江岸区纪委给予党内严重警告处分，违纪款3525元上交财政。


   