查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省入选第三批自贸试验区 ·江城困难家庭大学新生可申请救助 ·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施 ·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车 ·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 我省入选第三批自贸试验区 · 江城困难家庭大学新生可申请救助 · 省公安厅:梳理执法过错案例 逐 · 图文：城管深夜行动查扣17辆超 · 出差顺道公款旅游江岸一干部受处 2 要闻 2016.9.1 星期四 省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员龚轩）昨日，省公安厅召开全省公安机关视频会议，部署全省公安机关即日起至12月底开展“以案为戒、正风肃纪”专项活动。省公安厅要求，针对执法不作为、慢作为、乱作为等问题，要求认真梳理执法过错案例，逐一制定整改措施，限时整改。“以案为戒、正风肃纪”专项活动，是省委政法委针对政法公安队伍存在的突出问题专门组织开展的。针对公安机关执法不作为、慢作为、乱作为，对待群众报警求助敷衍塞责、冷硬横推，有案不立、压案不办，甚至是办案为钱、执法创收、涉案财物管理混乱等突出问题，省公安厅要求，要认真梳理查找执法过错案例，开列清单、建立台账，逐一明确整改责任单位，逐一制定整改措施，逐一提出时限要求。对重点地区、重点警种、重点问题，省公安厅将实行挂牌整治、跟踪督导。





