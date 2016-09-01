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出差顺道公款旅游江岸一干部受处
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要闻
2016.9.1 星期四
省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员龚轩）昨日，省公安厅召开全省公安机关视频会议，部署全省公安机关即日起至12月底开展“以案为戒、正风肃纪”专项活动。省公安厅要求，针对执法不作为、慢作为、乱作为等问题，要求认真梳理执法过错案例，逐一制定整改措施，限时整改。“以案为戒、正风肃纪”专项活动，是省委政法委针对政法公安队伍存在的突出问题专门组织开展的。针对公安机关执法不作为、慢作为、乱作为，对待群众报警求助敷衍塞责、冷硬横推，有案不立、压案不办，甚至是办案为钱、执法创收、涉案财物管理混乱等突出问题，省公安厅要求，要认真梳理查找执法过错案例，开列清单、建立台账，逐一明确整改责任单位，逐一制定整改措施，逐一提出时限要求。对重点地区、重点警种、重点问题，省公安厅将实行挂牌整治、跟踪督导。