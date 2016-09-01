查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省入选第三批自贸试验区 ·江城困难家庭大学新生可申请救助 ·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施 ·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车 ·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 我省入选第三批自贸试验区 · 江城困难家庭大学新生可申请救助 · 省公安厅:梳理执法过错案例 逐 · 图文：城管深夜行动查扣17辆超 · 出差顺道公款旅游江岸一干部受处 2 要闻 2016.9.1 星期四 江城困难家庭大学新生可申请救助 专科生：3000元 本科生：3600元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员周钢 实习生陈有为）记者昨日从武汉市民政局获悉，武汉市2016年困难家庭大学新生入学助学工程启动，预计该项工程将惠及2000名困难家庭大学新生。

凡武汉市低保家庭、常住户口低收入困难家庭中，被国民教育正式录取的2016年应届大学生（含高职高专），均可以申请一次性入学救助。

符合新生入学救助条件的学生，助学标准为大学专科生每人一次性资助3000元，大学本科生每人一次性资助3600元。资助金额较去年有较大幅度提升。去年大学专科生每人一次性资助2000元，大学本科生每人一次性资助3000元。

市民政局有关负责人介绍，申请人可于9月20日前，在所在社区（村）申领《2016年武汉市困难家庭应届大学生入学救助审批表》并填写，提交入学救助申请书及相关证件和材料。区级民政部门于10月30日前公布受助学生名单，并报市低保中心备案。





