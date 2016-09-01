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 第2版 要闻
·我省入选第三批自贸试验区
·江城困难家庭大学新生可申请救助
·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施
·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车
·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.1 星期四
江城困难家庭大学新生可申请救助
专科生：3000元 本科生：3600元
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩 通讯员周钢 实习生陈有为）记者昨日从武汉市民政局获悉，武汉市2016年困难家庭大学新生入学助学工程启动，预计该项工程将惠及2000名困难家庭大学新生。
    凡武汉市低保家庭、常住户口低收入困难家庭中，被国民教育正式录取的2016年应届大学生（含高职高专），均可以申请一次性入学救助。
    符合新生入学救助条件的学生，助学标准为大学专科生每人一次性资助3000元，大学本科生每人一次性资助3600元。资助金额较去年有较大幅度提升。去年大学专科生每人一次性资助2000元，大学本科生每人一次性资助3000元。
    市民政局有关负责人介绍，申请人可于9月20日前，在所在社区（村）申领《2016年武汉市困难家庭应届大学生入学救助审批表》并填写，提交入学救助申请书及相关证件和材料。区级民政部门于10月30日前公布受助学生名单，并报市低保中心备案。


   