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 第2版 要闻
·我省入选第三批自贸试验区
·江城困难家庭大学新生可申请救助
·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施
·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车
·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.1 星期四
我省入选第三批自贸试验区
将在中部崛起中发挥示范作用
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者甘勇 雷闯 志慧）党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区，湖北成为第三批自贸试验区的一员。昨日，新华社发布的商务部部长高虎城访谈稿中，透露了这一消息。
    新设的7个自贸试验区，将依托现有经国务院批准的新区、园区，紧扣制度创新，进一步对接高标准国际经贸规则，形成各具特色、各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。其中，我省主要是落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。
    省商务厅人士介绍，根据去年向国家申报的方案，我省自贸试验区以武汉、宜昌、襄阳的高新区为主体，面积约120平方公里，与重庆自贸区面积相当。待国家正式批复文件下发后，我省将根据批复方案，制定、修改具体实施细则，再上报国家。
    我省申报自贸试验区历时3年。2013年底武汉市开始筹备；2014年我省向国家申报中国内陆（湖北武汉）自贸试验区；2015年，将宜昌、襄阳纳入，重新向国家申报中国内陆（湖北）自贸试验区。期间，我省先后公布了学习上海自贸试验区的三批先行先试改革事项。


 