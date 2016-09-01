查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·我省入选第三批自贸试验区 ·江城困难家庭大学新生可申请救助 ·省公安厅:梳理执法过错案例 逐一制定整改措施 ·图文：城管深夜行动查扣17辆超载车 ·出差顺道公款旅游江岸一干部受处分 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 我省入选第三批自贸试验区 · 江城困难家庭大学新生可申请救助 · 省公安厅:梳理执法过错案例 逐 · 图文：城管深夜行动查扣17辆超 · 出差顺道公款旅游江岸一干部受处 2 要闻 2016.9.1 星期四 我省入选第三批自贸试验区 将在中部崛起中发挥示范作用 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者甘勇 雷闯 志慧）党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区，湖北成为第三批自贸试验区的一员。昨日，新华社发布的商务部部长高虎城访谈稿中，透露了这一消息。

新设的7个自贸试验区，将依托现有经国务院批准的新区、园区，紧扣制度创新，进一步对接高标准国际经贸规则，形成各具特色、各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。其中，我省主要是落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。

省商务厅人士介绍，根据去年向国家申报的方案，我省自贸试验区以武汉、宜昌、襄阳的高新区为主体，面积约120平方公里，与重庆自贸区面积相当。待国家正式批复文件下发后，我省将根据批复方案，制定、修改具体实施细则，再上报国家。

我省申报自贸试验区历时3年。2013年底武汉市开始筹备；2014年我省向国家申报中国内陆（湖北武汉）自贸试验区；2015年，将宜昌、襄阳纳入，重新向国家申报中国内陆（湖北）自贸试验区。期间，我省先后公布了学习上海自贸试验区的三批先行先试改革事项。





