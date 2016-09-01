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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.1 星期四
满载砂石料大货车结队准备闯桥
城管深夜行动查扣17辆超载车
    楚天都市报讯 图为：交警、城管人员现场执法

    楚天都市报记者卢成汉 通讯员杜微波 凌勇 朱晨

    超载货车成群结队夜闯白沙洲大桥和三环线，给道路桥梁造成“内伤”。前晚和昨日凌晨，武汉市洪山区和江夏区城管治超专班执法人员，突查白沙洲大道青菱乡路段准备闯桥的大货车，现场查扣17辆超载砂石料车。

    大货车夜间聚集闯桥

    近来，每当夜幕降临，一辆接着一辆的砂石料大货车，停在白沙洲大道青菱红霞物流对面的机动和非机动车道上。司机们三五成群，聚集在车下，他们并不着急赶路。洪山区城管治超办执法人员跟踪调查发现，这些车辆多数加高了墙板，疑似超载，他们的“钉子”发现城管和交警深夜撤岗后，立即发出消息，随后，他们成群结队，夜闯白沙洲大桥或鹦鹉洲大桥。
    这样的大货车，对武汉城区的道路和桥梁伤害非常大。武汉市城管委决定，端掉这个超载车辆聚集窝点。
    8月30日晚10时06分，洪山与江夏两地治超执法人员悄悄靠近红霞物流路段。记者随侦查的执法人员经过这里时，路边已陆续停靠了两排砂石料车，共有30多辆。此后，还源源不断地有大货车赶来停在车队后面。

    货车司机百般阻碍执法

    “可以行动了。”10时18分，负责侦查的执法人员发出了信息。瞬间，40多名执法人员驾车赶到，将车队前后封堵。
    突然而至的执法人员，并未让这些货车司机惊慌。司机们设置多种障碍，阻碍执法。记者看到，多数司机锁上车门，弃车而去。一名被堵在驾驶室的司机，任执法人员如何敲门，就是不开车门。
    两辆大货车司机忙着给刹车放气和挂挡，阻碍拖车。两名修理人员钻到车底作技术处理，有人用拳头大的石头，砸向埋头松刹车的李师傅，他的右腿顿时鲜血直流。“司机如果不配合测重，我们可以强行拖走，拖车费7000元。”执法人员称，两辆大型拖车，很快开到了现场。最终，这两辆大货车被拖走。
    在被查扣的17辆车中，有7台箱式大货车，每辆总质量150吨左右，超载170%。

    超载货车让桥梁受内伤

    “司机超载运输赚1元钱，政府就得拿出1000元来补路修桥。”武汉市城管督察大队副大队长姚家欣说，这个大账，应该算算了。
    在2013年，来自咸宁和江夏的砂石车，经武金堤到汉口和汉阳，路面被轧得坑坑洼洼。不得已，该路段设置限高架防超载，结果被人暗中将限高架拆除。2015年，武金堤大坑套小坑，最终无法通车了，这些砂石车便改走白沙洲大道。“白沙洲大道路面已多次修补，再不整治的话，要不了多久就又会被轧坏。”武汉城管相关人士介绍，青菱桥、白沙洲大桥不同程度地受了内伤。“今后，我们将加大技防和联系执法力度，坚决控制外地超载车辆进入武汉中心城区。”姚家欣说。


   