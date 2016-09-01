二套房首付比例提高至四成图文：武汉地铁迈入千车时代城管深夜行动查扣17辆超载车图文：特别少年获评武汉时代楷模个人求助募捐可依托慈善组织微商发虚假广告 最高可罚款200万湖北获批设立自贸试验区买了保险又想退 如何操作损失小
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 第1版 要闻
·二套房首付比例提高至四成
·图文：武汉地铁迈入千车时代
·城管深夜行动查扣17辆超载车
·图文：特别少年获评武汉时代楷模
·个人求助募捐可依托慈善组织
·微商发虚假广告 最高可罚款200万
·湖北获批设立自贸试验区
·买了保险又想退 如何操作损失小
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.1 星期四
武汉10城区房贷新政今起执行
二套房首付比例提高至四成
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰 朱泽）继合肥、南京、苏州和厦门后，武汉接过楼市调控接力棒。昨日，中国人民银行武汉分行、中国银行业监督管理委员会湖北银监局联合下发《关于加强住房信贷政策管理的通知》（以下简称《通知》）明确，自今日起，在武汉市江岸、江汉、硚口等10个城区申请商业贷款购买第二套住房，首付比例不得低于40%。《通知》规定，在武汉市拥有1套住房的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%。在武汉市拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款，或还有1套住房贷款未结清的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%。具体首付款比例由银行业金融机构根据借款人偿付能力，信用状况等因素审慎把握。在武汉市有2套及以上住房且有2套住房贷款未结清的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，继续暂停发放相应购房贷款。
    值得注意的是，与以往调控适用于武汉市全部行政区域不同，本次调控范围包括江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山区及武汉经济技术开发区（不含汉南区）、东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区。对东西湖、蔡甸、江夏、黄陂、新洲、汉南6个新城区，《通知》未作限定，这是武汉市首次分区域执行差别化信贷政策。《通知》还规定，对9月1日前已签订认购书且交付定金或已交付首付款，但未正式网签合同的居民家庭购房行为，如能提供认购书及定金电子进账单原件、或能提供首付款电子进账单原件，则最低首付款比例仍按原规定执行。
    此次政策调整前，武汉首套房首付比例最低为20%，二套房首付比例最低为30%。本次调控执行后，在武汉市申请商业贷款购买首套房，首付比例最低仍为20%。在6个新城区购买二套房，首付比例最低仍为30%。“这次武汉新政最大的变化之一，是对首套房的认定标准开始‘认房’了。”一家股份制银行个贷部负责人昨日接受记者采访时分析，今起实施的新政，明确规定已经有1套房的居民家庭再次申请房贷，首付最低四成，也就是说，对于名下有一套房子且已经还清贷款的人群，如果再买房的话，最低首付也要从两成变为四成。

    解读
    为何要限贷？武汉楼市量价齐飞

    今年以来，武汉楼市持续升温，量价齐升。业内人士表示，从武汉楼市本身的价格涨幅、销量和土地市场来看，此次信贷调控新政的出台基本符合预期。
    中国指数研究院研究数据显示，截至今年7月份，武汉房价已连续上涨18个月，在售楼盘均价也首次突破万元大关。国家统计局数据也显示，2016年7月，武汉房价与去年7月份相比上涨15.8%。
    价涨，量也升。据统计，截至8月29日，今年武汉新建商品住宅成交19.9693万套，距2015年全年22.4万套的成交量已非常接近。楼市“金九银十”刚刚开始，今年武汉新房成交量可能又创新纪录。
    再看库存。武汉多家研究机构的数据表明，在需求持续高涨的背景下，武汉新房库存已不足。截至8月中旬，全市平均的去库存周期不到6个月，武昌和汉口中心区域则已不足3个月。
    而今年6月份以来，武汉土地市场更是地王频出，多宗地王楼面地价已逼近或超过所在区域新房均价。
    据统计，今年以来，武汉共诞生13宗单价和总价地王。其中，7月份以来两个月的时间里，就产生了10宗地王，汉阳滨江地块楼面地价超过2万元每平方米，光谷、汉阳、青山、汉口、东西湖、黄陂、江夏等区域地价屡被刷新，地价超过在售项目价格的现象屡见不鲜。
    武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，武汉本轮楼市调控主要基于房价短期内的快速上涨。此外，来自银行的数据也显示，前期房贷投放过猛，监管相对缺位、催生出首付贷等金融产品，也使得风险开始在房贷市场累积。通过信贷手段调控楼市，可以通过降杠杆的手段，一定程度降低金融风险。

    调控很“温柔”对刚需人群基本没影响

    “如果说上一轮密集调控更多属于国家行为，这一轮调控则主要表现为地方行为，且主要以金融手段的限贷为主。”董登新表示。
    横向对比其他已实施调控的二线城市，武汉的限贷措施较为温和。
    首付比例方面，南京规定，拥有1套住房且贷款未结清的家庭最低首付款比例为50%；合肥则规定，市区无房、有一次贷款记录已结清，首付比例40%；未结清，首付比例50%；同样情况下，苏州也将首付比例提高为50%。
    而武汉昨日公布的限贷政策规定，对在武汉市拥有1套住房的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%，相比南京等城市，这一比例仍然较低。
    此外，已出台调控政策的城市里，厦门对大户型进行了限购，规定144平方米以下普通房最多买两套，针对外地人也出台了限购措施。相比之下，武汉并未针对户型进行限购，传言多日的外地人限购政策也并未出现。
    董登新用“温柔”来形容武汉楼市新政，在他看来，本次限贷针对的主要是少量囤房的群体，而对于首套房刚性人群基本不存在影响，对于真正有实力购买多套住房的人来说影响也不大，因而可以说是“有节制、有弹性、可承受”的楼市新政。

    分析
    楼市或将进入观望期买房最好缓缓再出手

    新政实施后，房价是否会松动？业内人士认为，楼市或将进入观望期。“目前武汉楼市最大的问题在于供求失衡，刚需、改善性需求和投资需求持续高涨，房源库存持续下降。”中国指数研究院华中分院李国政表示，尽管管理部门上月中旬曾要求开发商取得预售许可10日内须公开全部准售房源，严查哄抬房价，敦促开发商释放供应，但目前来看效果并不明显。李国政认为，限贷新政将抑制投资性买房，一定程度上促进市场释放供应。
    昨晚，家住武昌的李先生得知限贷政策后对记者表示，因为此前武汉楼市调控传言多时，他担心新政之后购买二套房等门槛会提高，因此抢在昨日将第二套房交易过户。“新政之后我再买二套房首付须40%，相比于之前的30%提高了些，但总体压力还好，”李先生认为，新政后楼市会趋于稳定，准备再观望一段时间再出手。
    一位业内人士则表示，相比其他二线城市，武汉的调控政策比较温和，而且历来调控都不会对房价产生立竿见影的作用，预计接下来一段时间买卖双方都会观望。如果限贷政策的调控作用不明显，未来也不排除会有更严厉的措施。对刚需族来说，调控3到6个月左右，是出手的好时机。
楚天都市报记者赵杰 朱泽

    武汉10城区房贷新政

    1、有1套住房，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%；
    2、有2套及以上住房，并已结清相应购房贷款或还有1套住房贷款未结清的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%；
    3、有2套及以上住房且有2套住房贷款未结清的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，继续暂停发放相应购房贷款。


 