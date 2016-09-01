查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·加拿大宣布申请加入亚投行 ·图文：伊斯兰国主要头目被击毙 ·图文：台风“狮子山”来袭 日本11人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 加拿大宣布申请加入亚投行 · 图文：伊斯兰国主要头目被击毙 · 图文：台风“狮子山”来袭 日本 24 时事 2016.9.1 星期四 图文：台风“狮子山”来袭 日本11人遇难 楚天都市报讯 图为：一座房屋被冲入日本北海道清水町的河流中 新华社发



据新华社电 据日本广播协会8月31日报道，今年第10号台风“狮子山”登陆日本后已造成11人死亡、3人失踪。

日本气象厅消息显示，当地时间8月30日下午6时左右，“狮子山”在日本东北部岩手县大船渡市登陆，后北上纵贯东北大部分地区，并于晚9时左右移入日本海。台风登陆后，东北局部地区观测到的最大瞬间风速达每秒35米。

受台风影响，东北地区当天下午起普降大到暴雨，岩手、青森和宫城三县以及北海道多地发布暴雨、强风、大浪等灾害警报，约45万人接到避难建议或劝告。暴雨导致部分河流溃堤或漫水，浸淹房屋、道路和农田，还有部分地区发生小规模山体滑坡。

在岩手县局部地区，24小时降水量达到238毫米，相当于当地一个月的降水量。洪水冲入该县一处养老设施，导致9人死亡。此外，岩手县还另有2人死亡。在北海道地区目前有3人失踪。

台风还导致日本东北地区交通受到巨大影响。8月30日，当地50多班新干线列车车次和100多个航班被取消，约3万人出行受到影响。





