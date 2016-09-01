查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·加拿大宣布申请加入亚投行 ·图文：伊斯兰国主要头目被击毙 ·图文：台风“狮子山”来袭 日本11人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 加拿大宣布申请加入亚投行 · 图文：伊斯兰国主要头目被击毙 · 图文：台风“狮子山”来袭 日本 24 时事 2016.9.1 星期四 图文：伊斯兰国主要头目被击毙 美国曾悬赏500万美元捉拿 楚天都市报讯 图为：阿德纳尼 新华社发



综合新华社、中新社电支持极端组织“伊斯兰国”的阿马克新闻社8月30日报道说，“伊斯兰国”发言人阿布·穆罕默德·阿德纳尼在叙利亚阿勒颇省被击毙。阿德纳尼是“伊斯兰国”“曝光率”最高的主要头目，负责外宣和策划境外恐怖袭击。美国曾悬赏500万美元捉拿他。

阿马克新闻社援引“伊斯兰国”发布的消息说，阿德纳尼在阿勒颇策动反攻时身亡。报道没有提及他的死因。

西方媒体援引美军消息源报道，美军8月30日在阿勒颇省巴卜市的一次空袭行动中发现并锁定阿德纳尼，击中他乘坐的交通工具。

美国五角大楼发言人彼得·库克说，当局“仍在评估这次空袭的结果”，如果确认阿德纳尼死亡，将标志着对“伊斯兰国”极端组织的“又一次重击”。

美国有线电视新闻网说，如果阿德纳尼在空袭中死亡的消息属实，他将是迄今为止“伊斯兰国”损失的最高级别领导人。

阿德纳尼1977年出生在叙利亚伊德利卜省，是“伊斯兰国”创始成员和主要头目之一，2014年6月“伊斯兰国”宣布“建国”的消息就是经由他发布的。

美国反恐专家认为，身为“伊斯兰国”组织的关键人物，阿德纳尼的角色绝不局限于发言人。

阿德纳尼近年来多次在互联网上发布音频，煽动叙利亚境外追随者发动独狼袭击，动用一切手段杀害身边的美国人、欧洲人以及其他参与试图打击这一组织的国家民众。

分析师认为，正是在他的煽动和策划下，西方国家近年致命恐袭频发，且呈现出新态势。巴黎恐袭、布鲁塞尔机场爆炸、伊斯坦布尔机场袭击、达卡餐厅恐袭等一系列重大袭击背后，都有阿德纳尼的影子。“在某种程度上，他是比（最高头目）阿布·贝克尔·巴格达迪还危险的角色，因为他负责策划这个组织的境外袭击，直接威胁西方国家，”美国反恐分析师保罗·克鲁克香克说。

美国政府2014年9月将阿德纳尼列入国际恐怖分子名单，悬赏500万美元捉拿他。

最近，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克节节败退，阿德纳尼之死又带来进一步的打击。兰德公司反恐专家琼斯分析，阿德纳尼之死意味着“伊斯兰国”失去了一名重要的战略家和行动领袖。

在今年的空袭中丧生的“伊斯兰国”高官还有巴格达迪的二把手安巴里，以及战争部长西沙尼。

由美国撑腰的叙利亚反对派武装不断挺进阿勒颇省“伊斯兰国”占领区，切断了他们与土耳其边境补给线的联系。伊拉克军队也逼着“伊斯兰国”不断败退，美国中央司令部司令沃特尔称，预计今年年底就能收复摩苏尔。





