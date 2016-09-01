查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·老井 ·洹河梦28 ·小别离2 01 ·图文：汉江洗衣裳 ·嬢嬢的菜园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 老井 · 洹河梦28 · 小别离2 01 · 图文：汉江洗衣裳 · 嬢嬢的菜园 21 乡情乡愁 2016.9.1 星期四 嬢嬢的菜园 楚天都市报讯 孝感桂志红



留在老家的嬢嬢种了一亩多的菜地，今年可露了脸。

那块地地势高，今年夏天没遭大水，娃娃大的冬瓜，一个挨一个地长。油亮的紫茄子，像一个个粗壮的捣衣棒挂在带刺的叶茎上。还有长长的丝瓜、葱嫩的竹叶菜和油麦菜，也是摘了一茬又一茬。花生更是喜人，一棵花生苗就能收斤把花生，而且颗颗饱满。

菜园子丰收，嬢嬢打心眼里高兴。遇见熟人，不是送半个冬瓜，就是送几条丝瓜。即便拉到县城集市上卖，价钱也不高，她说不能赚灾年钱，往年啥价，今年也啥价，比菜贩子们卖得便宜得多。嬢嬢说，今年好多地方都受了灾，自家的这块菜地却丰收了，这是天照顾，人啦，要惜福，要懂得感恩！村里村外的乡亲们，熟或不熟，只要开口，娘娘直接喊到地里去摘。

前几日我们回老家，嬢嬢用自己种的菜烧了一大桌好吃的。临走，又装了满满一袋子瓜果蔬菜塞到我们车上，说这是自家地里实落实地种的，绿色无污染，尽管放心吃！

嬢嬢的菜园，成了我们这些侄儿侄女的乡愁。





