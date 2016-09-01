查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第21版 乡情乡愁
·老井
·洹河梦28
·小别离2 01
·图文：汉江洗衣裳
·嬢嬢的菜园
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 养生
第13版 : 家居
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 绽放20年“健康相伴”
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第24版 : 时事
第5版 : 十七助贫困大学生
第7版 : 评论
第9版 : 福彩
·
老井
·
洹河梦28
·
小别离2 01
·
图文：汉江洗衣裳
·
嬢嬢的菜园
21
乡情乡愁
2016.9.1 星期四
老井
楚天都市报讯 襄阳文均卓
前些天回老家，听说老井废弃了，一种惆怅之情顿时涌上心头。
我记得，小时候的老井，在村庄东边。井台用四块整齐的条石镶嵌得方方正正，井壁砌成圆形，长有青苔及小草，水离井台约2米。井周围青砖铺地，被水冲得干干净净，整整洁洁。老井旁边有一棵碗口粗的歪脖子柳树。听村里老人讲，他们小时候就有这口井，也就是说，这口老井，滋养和哺育了这个村几代人。
我对老井，从敬畏到亲近。小时候常被奶奶告诫，井是通往东海龙宫的，被虾兵蟹将捉去就回不来了。后来知道，这是大人怕小孩掉进井里吓唬小孩的。上初中后，大人们忙不过来，我就开始担水了。担水还简单，个儿不够，担钩挽短点，满桶担不动，担半桶。但用桶往井里打水，还要有点技巧。有时，水没打到，桶却掉进井里，还得让大人用长绳拴钩从井里捞起来。熟能生巧，终于学会打水。学校号召学雷锋，我还带头往五保户家里担水送水。即便后来到外地上学，寒暑假回家，放下行李第一件事就是挑水。挑着水桶往井边一走，等于向乡邻们宣告：我回来啦！
后来条件好了，很多人在自家院子里打了压水井。再后来，自来水通到家家户户，老井渐渐被人忘记，直到今日最后废弃。但老井毕竟有恩于世代在此居住的父老乡亲，写下此文，算是对家乡老井的怀念。