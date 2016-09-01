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五个90后女海归齐寻意中人
20
楚动
2016.9.1 星期四
全球海归高端相亲会报名火爆
五个90后女海归齐寻意中人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）上周末，由楚天都市报主办，东方丽人高端婚恋机构承办的楚天之恋·全球海归高端相亲会,迎来了由五位单身90后女海归组成的“闺蜜报名团”。
这五位年轻女海归，分别在美国、英国、日本、澳大利亚四地取得了硕士学位，刚回武汉不久，准备进入职场。其中，在美国取得投资金融硕士学位的王钰（化名）最先知晓此次活动，报名成功后，马上通知四个闺蜜一起参加。
王钰告诉记者，她们五个人年龄相仿，家境相近，性格开朗大方，喜欢交朋友，从照片上看，个个气质出众，打扮入时。关于未来对象的条件，王钰说她们也经常讨论，“其实学历、收入都不是必要条件，我们最看重的是彼此价值观的契合，及相似的成长环境，这决定了两个人在一起能否幸福。”
目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名之中,其中也不乏优质男海归。东方丽人高端婚恋机构创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，将通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥，解决他们和父母的后顾之忧。
相 亲 报 名 电 话 ：
027-85491789；027-85490613。
高端服务私人订制热线：18986086688。