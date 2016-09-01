查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：宝贝们 来免费参加“萌奥会”吧 ·三峡养生游邀您赏美景 ·图文：为近千居民送去贴心服务 ·五个90后女海归齐寻意中人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 图文：宝贝们 来免费参加“萌奥 · 三峡养生游邀您赏美景 · 图文：为近千居民送去贴心服务 · 五个90后女海归齐寻意中人 20 楚动 2016.9.1 星期四 “楚天大篷车”开进左岸美邻小区 图文：为近千居民送去贴心服务 楚天都市报讯 图为：左岸美邻的居民们正在观看演出



楚天都市报讯（记者瞿余 实习生余茜 通讯员唐若飞 朱英 罗刚）近日，本报“楚天大篷车”纳凉晚会，走进硚口区韩家墩街左岸美邻小区，演艺达人献上歌舞、魔术、杂技等精彩节目，中国移动公司、中建三局等单位的志愿者，为现场近千居民送去贴心服务。



精彩表演喝彩不断



下午6时，演出正式拉开帷幕。送气球、做鬼脸，小丑演员一登场，瞬间就带动了全场气氛。近期将跟随麦迪参加巡演的管小明团队，为街坊们送上了一场特别的花样篮球秀。

曾在国际上获奖的双人杂技《中国力量》让小观众们看得入迷。石洋组合的两名演员默契配合，当进行超高难度的360度旋转表演时，街坊们纷纷忍不住从座位上站起来鼓掌喝彩。“这两个大哥哥真厉害，以后我也要去学这门绝技。”7岁的小欣说。

“在家门口就能看到这么精彩的演出，希望大篷车的活动多来咱们小区！”带着孩子在小区附近散步的居民胡女士，也被欢笑声吸引了过来，抱着孩子看完了整场演出。



街坊点赞志愿服务



舞台上欢歌笑语，一旁的志愿服务展位也热闹非凡。“能上门调试宽带吗？”“能免费换移动4G卡吗？”“移动收不收漫游费？”居民们将中国移动湖北公司的志愿服务摊位打了围。“湖北移动参与联办的楚天大篷车开到我们社区，有节目表演，有礼品，还有志愿服务，谢谢你们！”居民王颖女士高兴地说。

湖北尊而光律师事务所律师马小债，为居民们解答了购房纠纷、遗产划分等法律问题。来自中建三局长丰村还建楼项目的水电工志愿者程思前和刘昆，上门为居民排解管道和电路故障。宝塔纸业的志愿者为街坊们送上了优质纸品。

据悉，本次活动是今年湖北移动开展的第十二场志愿活动，湖北移动志愿者今年已为三镇居民提供志愿服务逾万人次。楚天大篷车将继续招募志愿者，如果你有房屋维修、电视及电脑修理、缝纫、皮具保养、理发、修鞋等一技之长，或有歌舞、小品、魔术等文艺特长，欢迎加入“楚天大篷车”奉献爱心。有意者可联系15172543677报名。





