查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：宝贝们 来免费参加“萌奥会”吧 ·三峡养生游邀您赏美景 ·图文：为近千居民送去贴心服务 ·五个90后女海归齐寻意中人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 图文：宝贝们 来免费参加“萌奥 · 三峡养生游邀您赏美景 · 图文：为近千居民送去贴心服务 · 五个90后女海归齐寻意中人 20 楚动 2016.9.1 星期四 水陆精华景点一线串珠 医疗团队全程提供服务 三峡养生游邀您赏美景 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者付志林 许洋 通讯员施鹏）绝壁耸万仞，长波射千里，三峡美景正当时。今起，本报特联合峡州国旅为武汉市民精心打造三峡养生游精品线路，旅程中两个古镇、三个4A景区、四个5A景区，水陆精华一线串珠。此外，本报还力邀中医健康产业品牌六源堂加入，在旅途中为游客全程提供医疗服务、免费健康评估、知名专家面对面保健养生指导等。

峡州国旅相关负责人介绍，该旅游线路从武汉发团，宜昌上船，经神农溪、巫峡、瞿塘峡，在丰都港下船，然后换乘大巴赴重庆永川、酉阳、黔江、湖北建始、宜昌，返回武汉。旅程中，游客不仅可以欣赏三峡美丽秋景，还可游览酉州、濯水两个古镇，张飞庙、黔江城市峡谷、石门河三个4A级景区及屈原故里、乐和乐都、酉阳桃花源、神农四个5A级景区，旅程一共七天。

六源堂系武汉健民大鹏药业全资子公司，下设中医门诊、中医师承基地等功能板块。“国家正在大力鼓励发展中医药健康旅游，中医养生游受到越来越多游客的青睐。在七天的旅程中，我们将为游客们提供健康管理和健康咨询。”国家中管局重点学科伤寒学学科带头人、湖北省特色学科中医临床基础学科带头人李家庚称，中医药在“治未病”、慢性病调养等方面具有独特优势，医护人员将为游客们开展推拿、针灸、罐疗等中医治疗服务，为游客们的健康保驾护航。游客还将有机会获得礼品。

目前，首批出团日期为9月13日，本月下一班次为9月18日。今日起，本报武汉市各发行站接受市民咨询及报名参团，精品线旅游价为1480元/人，本报读者凭有效期内的全年订报发票可享受150元的优惠（限一票一客），我们将派人上门为您办理相 关 手 续 ， 您 也 可 致 电027-88568100、88568080报名。因行程将至，首班参团人数限100人。





