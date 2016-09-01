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“暑期健康公益行”活动圆满落幕
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健康
2016.9.1 星期四
“暑期健康公益行”活动圆满落幕
万余居民享实惠
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员刘姗姗）由楚天都市报携手武汉市中心医院举办的“暑期健康公益行”暨第四届“暑期健康大礼包”活动上周六在宜昌五峰完美收官，该院十余名专家在五峰县人民医院联合义诊，为当地居民送医送健康。
本届活动历时两个月，17个手术科室组成的强大专家阵容，为病患“一站式”解决各类疑难病症，活动优惠力度超百万；同时该院派出知名专家先后在江城多个社区及省内红安、黄梅、利川等地开展了30余场义诊、健康咨询活动，为万余居民解决了健康困扰。
据了解，此项公益活动于2013年启动近四年来共惠及4万余人，优惠金额近600万元。