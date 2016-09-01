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违规招录普高生 一律不得注学籍
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教育
2016.9.1 星期四
违规招录普高生 一律不得注学籍
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）今年起，各地违规超录的普通高中生，教育厅一律不再受理加注学籍，同时要追究学校和教育主管部门责任。昨日召开的全省开学工作电视电话会透露，中小学新学期我省将实施一系列新举措。
新举措包括，普高录取严禁超计划、超范围，严禁录取不具资格的生源。今年起，对各地违规录取的普高生，教育厅一律不再受理加注学籍，同时要追究校方和教育主管部门责任。
初中阶段，将会开展初中学业水平评价，促进全省义务教育优质均衡发展；部分高中将率先推进分层教学、走班制，推进普高课改。
幼儿园开展“起点阅读-培育社会主义核心价值观”教育，每周安排不少于3个阅读时间、至少一个课时，组织幼儿阅读《社会主义核心价值观幼儿绘本》。
针对建档立档的贫困家庭高中生，公立学校将免收学费，中职学校要尽快落实贫困生人均5000元的拨款标准。