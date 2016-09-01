查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 图文：“豆花姑娘”圆梦记 楚天都市报讯 图为：前日，报到后的夷清艳住进学校寝室

图为：豆花姑娘 资料图



楚天都市报记者乐毅 通讯员曹牧曦 李楠



两战高考，她终圆心中理想的“大学梦”；为攒学费，她利用暑假起早贪黑打豆腐花卖。

四川宜宾的20岁女孩夷清艳，因其特别求学经历被亲切地称为“豆花姑娘”。

前日下午4时许，走出大山的“豆花姑娘”夷清艳，辗转20多个小时的车程后抵汉，在华中农业大学应用化学专业报到。在得知华农本禹志愿服务队的故事后，姑娘表示要加入，“传递爱心回馈社会”。



大山女孩的梦想



20岁的夷清艳，生长在宜宾市屏山县太平乡，经过两次高考，才圆了自己的大学梦。

2014年9月，夷清艳升入高三，父亲却突患精神类疾病，丧失劳动能力。每逢假日，她必须赶回家照顾父亲，帮妈妈干活。即便如此，她一年后的高考，分数也过了当地的二本线。

但这位大山姑娘并不甘心，决定复读。“当时除了妈妈，身边没人支持我。”夷清艳昨日告诉记者，去年9月她独自到宜宾市一中复读，决心再战高考。“复读的压力更大。成绩稍有波动我就紧张，我会一个人去爬学校旁的翠屏山，站到山顶平复心情。”姑娘最终顶住压力，今年终于以568分的成绩考取华农应用化学专业。



“豆花姑娘”携爱远行



考取大学，但又一座大山横在夷清艳面前——学费、住宿费等必要费用加起来近8000元，对她贫寒的家庭也算巨额开支。

父亲的病，不仅花光家中积蓄，还落下病根无法干重活，家中重担几乎都落在母亲肩上。我不会让学费难倒！我要自己挣学费！夷清艳显出了川妹子的辣劲，她决定利用暑假帮父母卖更多的豆腐花，筹集学费。

夷清艳帮家里做豆腐，柴火好的时候要守上三四个小时。泡黄豆、研磨、过滤、点卤水，她与妈妈一晚上只睡两三个小时，足足能做上三四箱豆花。闷热的夜晚，她烧着柴灶开始犯困，不停“点头”，但使劲甩一甩脑袋，终于度过一个个艰难夜晚。

夷清艳的求学经历经央视报道后，迅速感染社会。被称作“豆花姑娘”的她，陆续收到爱心人士捐款，开学前筹齐了学费。

昨日，在了解华农有一支“本禹志愿服务队”后，她表示：“能来这里是有许多好心人的帮助，我一定珍惜学习机会，努力读书感恩回馈社会，未来回山区支教，将这份爱心传递下去。”





