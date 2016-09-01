查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·广告：动向新闻 ·寿险退保最高亏七成 ·楚商合作发展论坛10月在沪召开 ·广告：渤乐·个人房贷 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 寿险退保最高亏七成 · 楚商合作发展论坛10月在沪召开 · 广告：渤乐·个人房贷 15 财经 2016.9.1 星期四 寿险退保最高亏七成 市民如需退保 如何规避损失 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐蔚



日前，武汉市民熊女士向记者投诉，去年底她在某保险公司购买了两款寿险产品，首期保费共计3万元。后来仔细研究合同才发现，其中一款产品规定只有身故才能拿到赔偿，于是产生了退保的想法。

她咨询保险公司时却被告知，退保将扣一半的费用，她只能拿回保单上第一年末的现金价值约1.5万元。

退保损失为何如此大？如遇特殊情况或者无力负担保险费用想要退保，投保人有什么方法降低退保损失？带着这些问题，本报记者采访了多家寿险机构。



投保头两年退保损失最大



记者了解到，投保者提前退保并遭受损失的情况时有发生。很多人不了解为何退保要扣钱，而且所扣比例高出预期。

根据《保险法》第四十七条规定，“投保人解除合同的，保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内，按照合同约定退还保险单的现金价值。”富德生命人寿客户权益部主任孙峡介绍，所谓保单现金价值，就是保单在指定时刻所具有的价值。换句话说，就是客户如果在这一时刻选择退保所能取回的钱。因此也被称为“解约退还金”或“退保价值”。

“每份人寿险保单上都有现金价值表，列出了每个年度末投保人退保所能退还的现金价值。投保人在拿到合同的时候就可以看到。”她告诉记者，一般投保人缴费时间越长，累积的现金价值相应越高。

新华保险湖北分公司运营管理部保全室主任董杨表示，一般来说，长期寿险头两年退保损失最大，最多可损失七成，“由于长期寿险产品前期扣除的各项费用较多，一般情况下，保单生效两年后才有现金价值。”



如何降低退保损失



投保人如因客观原因确实要退保，又该如何减少或规避损失呢？

董杨提醒消费者，投保前一定要仔细阅读条款，弄清保险期限、保费缴纳安排，特别要留心有没有免责、加费、减额方面的“特别约定”等。拿到保险合同文本后，要留意所附的“现金价值表”。同时，要尽早和家人沟通商量并冷静思考，如果发现所买保险并不适合，应抓紧时间在10天的犹豫期内办理退保手续。如果在犹豫期内退保，只需扣除10元的工本费。

投保人如因各种原因确需退保，可通过办理减额缴清，相应降低保额，减少由于退保带来的损失。其次，也可通过降低保额方式来减少损失，不一定要退保。比如从40万元降低到20万元，这实际上相当于部分退保。





