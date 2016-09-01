查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·搜索竞价排名须注明为广告 ·图文：国博跨线桥主体结构贯通 ·中年型男拿着残疾人卡乘地铁 ·大学新生凭录取通知书可购优惠火车票 ·公交增车辆应对学生流 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 搜索竞价排名须注明为广告 · 图文：国博跨线桥主体结构贯通 · 中年型男拿着残疾人卡乘地铁 · 大学新生凭录取通知书可购优惠火 · 公交增车辆应对学生流 · 开奖公告 14 经济 2016.9.1 星期四 公交增车辆应对学生流 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员万建国 卓利华）昨日，武汉公交部门透露，随着各大高校陆续开学，火车站及大学城、光谷等区域学生客流陡增，目前，负责汉口火车站、光谷等区域运营的公交公司均已加大车辆投放、加密车次。

为及时疏散汉口火车站的大学生客流，昨日起，连接汉口、武昌两大火车站的10路公交线增加了8台双层车，发车间隔缩短至8分钟以内。为满足黄陂区域学生出行需求，二公司286、291、292、295、296等线路也增加了车次、缩短了发车间隔。

负责光谷区域运营的公交五公司从8月27日开始，抽调其他各线路车辆40余台投入到758、757、788等线路，保证学生能够及时返校。





