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开奖公告
14
经济
2016.9.1 星期四
大学新生凭录取通知书可购优惠火车票
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员孟立张琦 实习生甘芸 柯焕焕）开学季，不少新生还不知道凭录取通知书可买半价火车票。另外，整个9月份，大学生都可凭学生证购买优惠票，国庆节前回家探亲的学生可省一笔钱。
记者从武铁方面了解到，学生票仅限于普通客车硬座和动车组列车二等座。动车组学生票票价为全价票的75%。普通客车硬座学生票票价为全价的50%。
取票时，凭有效身份证件和附有学生火车票优惠卡的学生证（均为原件）到自动售票机、车站售票窗口或代售点取票。新生可凭录取通知书和身份证到火车站人工售票窗口购买学生票，也可在12306网站或通过“铁路12306”手机APP订票成功后，凭录取通知书、身份证和订单号（E+9位数字）到火车站人工售票窗口取票。新生凭录取通知书只能购买一次学生票。