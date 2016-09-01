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经济
2016.9.1 星期四
杨泗港快速通道四新段
图文：国博跨线桥主体结构贯通
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员徐图 程锡刚）记者昨悉，由武汉城投集团建设的杨泗港快速通道四新段国博跨线桥已贯通，计划本月底通车。
杨泗港快速通道四新段国博跨线桥南起四新北路立交，北接二环线，桥梁全长911.6米，双向6车道，设计时速80公里/时，是连接二环线江堤立交和武汉国际博览中心的关键线路。
据悉，国博跨线桥通车后，将会大大减少江堤中路的交通压力，市民可经二环线，走国博跨线桥直达武汉国际博览中心。