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第13版 家居
·广告：8月大型健康家装建材展上周圆满落幕
·广告：武汉宜家开启新财年2017版《家居指南》发布
·广告：本报提示您：提前抢占中秋优惠，59800元/100㎡全包装修，放心购
·防水防潮又“有型”顶墙一体化产品卖得俏
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广告：8月大型健康家装建材展上
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广告：本报提示您：提前抢占中秋
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防水防潮又“有型”顶墙一体化产
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家居
2016.9.1 星期四
广告：本报提示您：提前抢占中秋优惠，59800元/100㎡全包装修，放心购
——不管房屋面积大小如何，做到优质省心省钱的全包装修
楚天都市报讯