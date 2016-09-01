查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 家居 ·广告：8月大型健康家装建材展上周圆满落幕 ·广告：武汉宜家开启新财年2017版《家居指南》发布 ·广告：本报提示您：提前抢占中秋优惠，59800元/100㎡全包装修，放心购 ·防水防潮又“有型”顶墙一体化产品卖得俏 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 广告：8月大型健康家装建材展上 · 广告：武汉宜家开启新财年201 · 广告：本报提示您：提前抢占中秋 · 防水防潮又“有型”顶墙一体化产 13 家居 2016.9.1 星期四 广告：8月大型健康家装建材展上周圆满落幕 楚天都市报讯 近日，大型健康家装建材展览会在武汉国际会展中心（汉口）盛装亮相。本次展会主办方邀请了嘉禾装饰、一家一欧标装饰、江南美装饰集团、鑫绎尚、云端设计、E家E户、鲁公大宅、老工长俱乐部、兴亚、好美丽、华创空间、东方汇·天怡庭、无忧清包等装饰公司，以及几百家品牌建材商，联手引爆今秋装修的“价格底线”。

本次展会展出面积近2万平方米，涵盖家装公司、厨房电器、瓷砖洁具、橱柜吊顶、地板供暖、开关照明、涂料门窗、墙纸窗帘、家具沙发、智能家居、五金管材、硅藻泥、净水、衣柜移门、工艺品等20多个品类。数百家知名品牌企业，数千款精品在展会期间集中展示，倾尽全力为消费者打造4S(省时、省心、省力、省钱)一站式家装采购平台。

本届展会向社会各界展示了新的居室设计理念,更好的施工技术，低碳环保的装饰材料和更加先进节能的家用电器设备，让广大市民在短的时间内能够接触到适合自身需求的家装公司和材料供应商，对室内设计、装修价格和材料的供应价格及品质进行全方位的对比，享受更放心、贴心的服务。 王博





