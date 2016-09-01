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第9版 福彩
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梦想双色球活动完满收官
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福彩
2016.9.1 星期四
梦想双色球活动完满收官
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员陈灏）8月29日，随着最后一批75位彩民被幸运抽中大奖，为期近两个月的“梦想双色球、开心大礼包”活动完满收官。
省福彩中心在今年7月6日组织开展了“梦想双色球，开心大礼包”活动，一直持续到8月28日。8月29日晚，该活动在省福彩中心开奖大厅进行了第8次抽奖。最终，有75位彩民被幸运抽中，分别获得不同的活动礼品。