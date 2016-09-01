查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 福彩 ·“快3”8000万元派奖今日启动 ·广告 ·图文：双色球二等奖也能中出555万 ·梦想双色球活动完满收官 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · “快3”8000万元派奖今日启 · 广告 · 图文：双色球二等奖也能中出55 · 梦想双色球活动完满收官 9 福彩 2016.9.1 星期四 图文：双色球二等奖也能中出555万 楚天都市报讯 图为：大奖站点挂出喜庆横幅



楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李洋）谁说要中500万只能靠双色球头奖？我省一位中得二等奖的武汉彩民就独揽了555万余元！在8月30日晚进行的双色球第16101期开奖中，来自武汉市的一位彩民中得10注二等奖，奖金高达555万多元。

根据检索，当期全国共中出一等奖3注，单注奖金1000万元；中出二等奖45注，单注奖金55.5万余元。我省揽获10注二等奖的彩民来自位于武汉市东西湖区的42080224号福彩投注站。他是凭借一张20元的单式倍投票揽获555万余元的。

昨天上午，记者来到位于东西湖区田园大道98号的42080224号福彩投注站。这家站点就在九洲通医药集团生活区3号楼1楼西侧，远远就能看到该站门前架起的彩虹门，现场乐队也将气氛造得十分喜庆。

站点业主吴先生说，一大早知道自己站里中出了10注二等奖，便赶紧把这个好消息发布到跟彩民互动的QQ群里：“大家看到都很激动，都说今天一定要来投注站里沾沾大奖的喜气。”

吴先生介绍，因为投注站设置在工业园内，平时购彩的人群比较固定，主要是附近药厂的员工：“他们购彩一般以守号或是机选为主，多倍投注其实并不多。”吴先生回忆说，这次中奖的彩民大概在40—50岁，机选1注打了十倍，可以说幸运之极。

一旁的彩民周先生听到这儿感叹道：“当时那个彩民再多选几个蓝号就好了，这样如果中一等奖，奖金至少要翻10倍，总金额超过5000万。不过二等奖555万多元也是个天大的惊喜啊！”





