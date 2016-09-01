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评论
2016.9.1 星期四
莫让考核沦为纸面规定
楚天都市报讯 李松林
让考核发挥出应有效力，就要不遗余力，推进透明考核。过去，由于外部监督力量相对疲软，一些地方在落实食品安全责任的考核过程中，喜欢搞“关起门来考核”，致使“老好人考核”、“情面考核”等现象突出，稀释了考核的规范性和权威性，也让相关办法文件打了折、掉了色。此次《办法》颁布后，就要致力于推进透明考核，破除类似“注水考核”现象。
人民网发