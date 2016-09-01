查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 评论
·校友家风传承催人奋进的力量
·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 养生
第13版 : 家居
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 绽放20年“健康相伴”
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第24版 : 时事
第5版 : 十七助贫困大学生
第7版 : 评论
第9版 : 福彩
·
校友家风传承催人奋进的力量
·
图文：食品安全“考”出来
·
抓住牛鼻子 食品才有保障
·
莫让考核沦为纸面规定
·
微观点
7
评论
2016.9.1 星期四
抓住牛鼻子 食品才有保障
楚天都市报讯 唐华
食品安全工作上存在的问题，很多都源于领导干部落实主体责任不力，导致所在部门组织纪律涣散，基层工作人员不作为、乱作为，对食品安全疏于监管，对危害食品安全的违法犯罪行为没有及时处理。因而，落实食品安全保护工作，要紧紧抓住落实主体责任这个“牛鼻子”，有奖有罚，倒逼领导干部抓好组织建设，固本强基。“一把手”重视了，管严了，一线“庸懒散浮拖”的问题就会得到有效遏制，对食品安全问题的重视也会真正从纸面落实到行动上。
新华网发