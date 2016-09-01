校友家风传承催人奋进的力量图文：食品安全“考”出来抓住牛鼻子 食品才有保障莫让考核沦为纸面规定微观点
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·校友家风传承催人奋进的力量
·图文：食品安全“考”出来
·抓住牛鼻子 食品才有保障
·莫让考核沦为纸面规定
·微观点
楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.1 星期四
抓住牛鼻子 食品才有保障
    楚天都市报讯 唐华

    食品安全工作上存在的问题，很多都源于领导干部落实主体责任不力，导致所在部门组织纪律涣散，基层工作人员不作为、乱作为，对食品安全疏于监管，对危害食品安全的违法犯罪行为没有及时处理。因而，落实食品安全保护工作，要紧紧抓住落实主体责任这个“牛鼻子”，有奖有罚，倒逼领导干部抓好组织建设，固本强基。“一把手”重视了，管严了，一线“庸懒散浮拖”的问题就会得到有效遏制，对食品安全问题的重视也会真正从纸面落实到行动上。
新华网发


   