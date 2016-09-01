查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·校友家风传承催人奋进的力量 ·图文：食品安全“考”出来 ·抓住牛鼻子 食品才有保障 ·莫让考核沦为纸面规定 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第24版 : 时事 第5版 : 十七助贫困大学生 第7版 : 评论 第9版 : 福彩 · 校友家风传承催人奋进的力量 · 图文：食品安全“考”出来 · 抓住牛鼻子 食品才有保障 · 莫让考核沦为纸面规定 · 微观点 7 评论 2016.9.1 星期四 校友家风传承催人奋进的力量 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



上大学啦，家住武汉的成煜报到入学了，惊奇地发现，他是家族中的第7个中南财经政法大学校友。（本报昨日报道）

前几天，本报刚报道了祖孙三代横跨61年成为华科校友的奇事。来自江苏无锡的新生黄洁在80岁爷爷的陪同下，赴华中科技大学报到。她爷爷60年前就读于此，她伯父也是这所学校的高材生。“父进士，子进士，父子皆进士；婆夫人，媳夫人，婆媳皆夫人”，这副有点戏谑的对联，道出了自古就有的美好传承，也是一种愿望：书香门第，世代成才。

28年后，父子同为扬州大学校友；父子时隔27年成北大校友，状元父亲培养出状元儿子；父子校友网罗珍贵史料为母校庆生……大家津津乐道这样的新闻，分享他人的喜悦，不仅是引为谈资与佳话，更可以从中观照内心，看到人生的方向与希望，对自己培养孩子，也是一种莫大的鼓舞。

没有什么比教育更重要，望子成龙，是每一个家庭的追求。子承父业，不管是读书，还是别的，三百六十行，行行出状元。儿孙辈能接上一代的班，赶上或超过父辈努力一生所达到的高度，就是一种成功与欣慰。世代行医，世代为将，世代经商，世代行善，为世人所称道，就是这个理。江山代有人才出，这种代际传承，是事业得以继续，社会得以进步的推动力。

我们的生活，正是靠一代代人的接力打拼，才有了日新月异的沧桑巨变。爷爷当年上学，在树下拉蚊帐睡觉，见证那个年代的百废俱兴；伯父上学时，宿舍楼有了电视机，可以看女排争冠，燃起振兴中华的满腔豪情；当年父辈上学，用扁担挑着行李坐长途车，如今自己坐着小汽车或地铁就到了。可以想见，待到自己成才，奉献平生所学之后，儿孙再进大学，又是一番美好光景。

喜看祖孙成校友，喜看父子皆状元，这不仅是他人的成功，也是大家共同的幸福。校友家风传承催人奋进的力量。我们的生活，需要这种后继有人的传承，也会在这种传承中，变得更美好。





