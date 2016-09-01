二套房首付比例提高至四成图文：武汉地铁迈入千车时代城管深夜行动查扣17辆超载车图文：特别少年获评武汉时代楷模个人求助募捐可依托慈善组织微商发虚假广告 最高可罚款200万湖北获批设立自贸试验区买了保险又想退 如何操作损失小
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 第1版 要闻
·二套房首付比例提高至四成
·图文：武汉地铁迈入千车时代
·城管深夜行动查扣17辆超载车
·图文：特别少年获评武汉时代楷模
·个人求助募捐可依托慈善组织
·微商发虚假广告 最高可罚款200万
·湖北获批设立自贸试验区
·买了保险又想退 如何操作损失小
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.1 星期四
图文：武汉地铁迈入千车时代
    楚天都市报讯 昨日上午，武汉地铁6号线沌口老关村车辆段，一辆“鹦鹉绿”列车经起重机吊装缓缓落到接车线，这也是武汉轨道交通的第1000辆列车。历时13年，武汉轨道交通正式进入“千车时代”。“从1到1000用了13年，但达到2000辆，只需要2年。”武汉地铁集团建设事业总部车辆部经理朱圣瑞说，轨道交通1号线第1列车是2003年12月初在黄浦路站交付的，从开通计划来看，第2000辆列车应该会在2018年完成交付，两年1000辆的发展速度，在全国来说都处于前列。
    楚天都市报记者郭徽 通讯员刘丹丹摄影报道


   