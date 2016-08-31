查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·广告 ·图文：外交部：严厉谴责极端暴力行径 ·深圳一地块拍出310亿创全国新高 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：外交部：严厉谴责极端暴力 · 深圳一地块拍出310亿创全国新 24 时事 2016.8.31 星期三 深圳一地块拍出310亿创全国新高 机构统计8月约有44宗高价地出让 楚天都市报讯 据《新京报》报道8月29日，招商蛇口和华侨城联合体通过招标方式获得深圳新会展中心（一期）配套商业用地，310亿元的地价再次刷新全国土地成交总价。根据机构统计，8月约有44宗高价地出让。在业内看来，在政策环境趋向收紧的背景下，高地价项目或多或少将面临政策和市场周期的风险。“对于此类地块项目来说，区位优势明显，这也是土地价格较高的原因。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，但此类地块总价过高，后续能否消化，要看后续市场的表现和融资。“打掉场外配资，高价地至少减少一半。”同策咨询研究部总监张宏伟曾表示。在业内看来，本轮土地市场的火热，与去年以来的信贷宽松不无关系，手里资金充裕的房企纷纷将资金投入到市场潜力较大的一二线城市。

在土地市场走热的同时，楼市政策将收紧的预期也日趋强烈。自上周起，有消息称上海即将收紧购房信贷，8月29日上海市住建委回应称“购房信贷新政传言”并不属实。但仍有业内人士表示，此前传出商业贷款收紧或是一种市场试探，后续是否会有新的政策调整，“还是应该悬着这颗心，毕竟价格上涨过快也是一种风险”。





