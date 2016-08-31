查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·广告 ·图文：外交部：严厉谴责极端暴力行径 ·深圳一地块拍出310亿创全国新高 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：外交部：严厉谴责极端暴力 · 深圳一地块拍出310亿创全国新 24 时事 2016.8.31 星期三 中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭爆炸袭击 图文：外交部：严厉谴责极端暴力行径 楚天都市报讯 图为：爆炸现场浓烟滚滚 图片据央视



当地时间30日上午，位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆遭爆炸袭击，造成使馆3名人员轻伤。根据吉方公布的调查情况，此次爆炸是一起自杀性恐怖袭击事件。

爆炸发生后，警方封锁了使馆附近街道。记者在使馆附近看到，使馆东门受损。警方称，爆炸是由一辆携带爆炸装置的车辆引起的。袭击者当场死亡，另有至少3名使馆人员受伤，目前伤者在医院接受治疗。3名伤者均为吉尔吉斯斯坦公民。

吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫要求国家安全委员会主席及内务部部长在其指挥下对这起爆炸事件展开调查，并同时要求吉政府和安全部门负责人尽快出台有关首都和地方反恐紧急措施，包括保护重要驻吉外交使领馆馆舍和人员的安全。

此外，吉尔吉斯斯坦将于31日举行独立25周年全国庆祝活动。9月3日至8日还将在伊塞克湖州举行第二届世界游牧民族运动会。阿坦巴耶夫同时要求对上述两场活动升级安保措施。

另据吉安全部门不愿透露姓名的官员向记者透露，袭击者在爆炸时当场身亡，吉强力部门正在根据尸体遗骸提取DNA，以进一步确定袭击者身份。同时，吉强力部门正在调取参与袭击车辆近日在吉境内的通行情况。

中国外交部发言人华春莹30日在例行记者会上说，中国驻吉尔吉斯斯坦使馆遭到汽车炸弹袭击，中方对此深感震惊并严厉谴责这一极端暴力行径。恐怖主义是国际社会的公敌，是本地区国家面临的最严重威胁。中方同样是恐怖主义受害者，将在双边和上海合作组织框架内加大同吉方等地区国家的反恐合作，坚决打击一切形式的恐怖主义，切实维护中方驻有关国家机构和人员安全，切实维护地区安全稳定。

华春莹说，外交部已于第一时间启动应急响应机制，中方已要求吉方立即采取一切必要措施，确保中国在吉机构和人员安全，并迅速彻查事件真相，严惩凶手。

综合新华社、央视报道





