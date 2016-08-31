查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：面对傲慢与偏见国足请打出勇气 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：面对傲慢与偏见国足请打出 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 芳草地品牌婚介 23 体育 2016.8.31 星期三 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文闻蔚





