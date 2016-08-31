查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：面对傲慢与偏见国足请打出勇气 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：面对傲慢与偏见国足请打出 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 芳草地品牌婚介 23 体育 2016.8.31 星期三 图文：面对傲慢与偏见国足请打出勇气 楚天都市报讯 图为：国足抵达韩国训练备战



□楚天都市报记者徐平发自首尔



韩国首尔世界杯体育场，对于韩国足球人来说，其地位形同沈阳的五里河，在这个球场，韩国队铸就了世界杯四强的神话。昨天，本报记者飞抵首尔，从机场到酒店，再到当天下午，追随着中国队的脚步来到首尔世界杯体育场，感受到韩国足球的傲慢与偏见。



国足亮相首尔不交底牌



昨日下午4点半，中国男足在首尔世界杯体育场的外场进行抵达韩国后的第一次训练，大批中国记者和部分中国球迷早早来到训练场边，他们渴望通过训练来了解中国队的真实状态，但高洪波却只开放了热身活动，继续选择了封训，看来在赛前，高洪波不愿轻易将底牌亮出来。

与沈阳所不同的是，首尔世界杯体育场的外场根本就无遮挡，中国队的一举一动全部都在大家的视线之中，训练并没有多少新意，总共分为三部分内容：热身、射门和分组对抗。记者注意到，原本25人的国足训练，却只有24人参加，了解后得知，蒿俊闵抵达首尔之后患上了轻微的感冒，能否参加比赛，还要看教练组最后的定夺，这也是国家队到目前为止唯一一个出现新的伤病状况的球员。

此时的首尔，已显秋意，在中国队抵达首尔的当晚，中国足协党委书记、专职执委于洪臣特意看望了守候在中国队驻地外的球迷。看到许多中国球迷穿着夏装，于洪臣嘱咐他们晚上出来多穿点衣服，一位老球迷半开玩笑地说：“冷，好哇！是不是预示着中国队爆冷？！”虽然是一句玩笑话，但却道出了所有球迷的心愿望：与韩国队交手，哪怕是一场平局，对于中国队来说也是爆了一个冷门。



他们拥有傲慢的资本



在飞往首尔的飞机上，记者与一位韩国年轻人同行，作为一家韩资企业在青岛的员工，他会简单的中文。当得知记者是为中国队的比赛而去，并且有多达万余名中国球迷将在现场为中国队助阵时，他流露出了震惊的眼神，并问道：“你们来了这么多人，中国队能赢吗？！”

在这位韩国年轻人的眼中，中国队好像从来就没赢过韩国队，尽管在高洪波首次执教期间，中国队曾在东亚四强赛上，以3比0大胜韩国队，但那支韩国队却基本属于全韩班，的确让人多少有点底气不足，记者嘴边的话又咽了下去。

作为韩国足球，在面对中国队时，他们的确拥有傲慢的资本。与中国队早早就在沈阳集结备战相比，为准备中韩之战，韩国队仅仅只有3天时间，效力于英超热刺队的韩国队头号球星孙兴民刚从英国返回首尔，韩国队20名球员直到29日才开始第一次合练，孙兴民笑言：“我们只用三天就能磨合好，这可是我们的主场！”



他们的偏见暂时难改变



包括中国女足，国字号在首尔世界杯体育场的胜率为零。但在亚冠赛场，中超不恐韩，今年的亚冠小组赛，代表中超出战的4支队伍，在与韩国球队的交手中，取得了3胜3平2负的战绩。当然在韩国球迷的心中，中超球队的胜利得益于他们阵中所拥有的诸多大牌外援。

昨天，是中国队在韩国首尔的首次亮相，但韩国媒体却表现得并不关注，在国足的训练场边，只来了几家韩国媒体，在与中国记者的对话中，他们告诉记者，有不少在中超踢球的韩国国脚预测这场比赛的比分会是3比0，笑到最后的将是韩国队，“由于历史的缘故，韩国队非常看重与日本队的比赛，但与中国队的比赛却不是这样！”最后一句话的意味不难解读，那就是在他们眼中，中韩两队不再同一个水平线上。





