查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：女人很麻烦但这种复杂性很有趣 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第13版 : 都市车风 第14版 : 荆楚 第15版 : 食美药安 第16版 : 旅游资讯 第17版 : 教科 第18版 : 健康资讯 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 悠游 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：女人很麻烦但这种复杂性很 · 广告 22 文娱 2016.8.31 星期三 名监制陈可辛+新导演曾国祥揭开《七月与安生》IP内核 图文：女人很麻烦但这种复杂性很有趣 楚天都市报讯 图为：陈可辛

图为：曾国祥

图为：《七月与安生》女主演马思纯和周冬雨



□楚天都市报记者戎钰发自北京



当网络小说陆续成为影视圈热门IP时，安妮宝贝代表作《七月与安生》也将于9月14日亮相大银幕。

昨日下午，该片在京举行内部试映，电影一散场，导演曾国祥、监制陈可辛就步入影厅，与媒体一起“庖丁解片”。被问到为何不亲自执导，而是辅助新导演时，陈可辛坦白说：“我的年龄不适合了，而且我真的不懂女人。”



演员会不会演要看导演会不会选



《七月与安生》讲述乖乖女七月与古灵精怪的闺蜜安生同时爱上一个男生，面对友情与爱情的选择题，三个人的人生都被颠覆。

就记者看片所得，《七月与安生》应该是近年来唯一一部给原生IP加分的爱情电影。剧本对原著故事有不小的颠覆，但较好地保留了原著气质，两位女演员的表演能力远超同龄“小花”，尤其是周冬雨的细节表现，让人对陈可辛和曾国祥的调教功力赞叹不已。

但曾国祥不敢居功，表示自己并没有在片场具体指导表演，只不过是选对了人，一切都刚刚好。陈可辛则认为，演员会不会演，要看导演会不会选。“这两个都是不太贵、但很会演的女演员。我以前的电影，都是边拍边改，因为你在现场会看到演员身上发光的东西，就要不停改剧本，把她的本性写进去。你为什么会觉得看到不一样的周冬雨？因为她本来就是这样，代表了我特别好奇的90后。”经验丰富的陈可辛告诉记者，很多导演都喜欢强调自己的权威，对演员说“你们来了就听我的，就这样演”，但他们这个团队不这样，“我们就鼓励周冬雨，你爱干嘛干嘛，然后她说，原来你们是这么拍戏的啊？”

近几年公映的爱情电影，基本都会遭遇网友调侃式解读，《七月与安生》应该也会成为下一个调侃目标。对此，陈可辛淡定表示，“网络流行语听起来有趣，但有些浮夸，生活中的故事不一定是那样。”



女人真的很麻烦男人有时候很贪心



据了解，《七月与安生》项目最初找到了陈可辛当导演，但他推荐了老友曾志伟之子曾国祥执导筒，自己则出任监制，为“大侄子”保驾护航。

曾国祥现场吐槽老爸，“我小时候觉得我爸演戏都是很黄、很色的那种，太讨厌了，直到看到他演陈导的《双城故事》，第一次觉得原来我爸爸会演戏，他可以演很认真的电影。”

当年，曾志伟凭借陈可辛执导的《双城故事》荣获金像奖影帝，如今陈可辛又为曾国祥的新片担任推手，两家人的缘分妙不可言。

更有趣的是，《双城故事》讲的是两个男人爱上同一个女人，《七月与安生》则是让两个女孩爱上同一个男人。

也正是这个变化，让陈可辛“不敢”执导《七月与安生》。“我的电影虽然不是那种很阳刚的男性题材，但还是从男性角度出发。如果让我拍两个女生的，我是不太懂的，也不太能理解，因为女生的很多东西真的很难理解。所以我就找了理解女生的导演来拍。”

曾国祥闻言笑了，“我也不敢说很了解，但是我从小到大，就是跟很多女人一起生活。因为我有两个姐姐，很多时候我都是跟我妈在一起的。我觉得女人太麻烦了，太复杂了，但是我对那个复杂很感兴趣。”

而对于《七月与安生》里那个犹豫不决的男生角色，曾国祥和陈可辛都表示，现实中很多人都会有过这样的时刻，“既想要安稳的生活，又渴望有激烈的感情，在这两面里来回挣扎。”





